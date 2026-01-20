Slušaj vest

Filip Mitrović govorio je o uspehu pojedinih kolega, reketiranju na estradi, ali se dotakao i najveće tabu teme o kojoj mnogi sa estrade izbegavaju da pričaju.

Najpre je otkrio da je u prošlosti kuburio sa finansijama, ali da je sada, sve u najboljem redu i da njegovo vreme tek dolazi.

"Ove godine sam baš dosta radio I što se tiče nastupa, to tek posebno, ali i što se tiče snimanja emisija i završavanja albuma. Snimio sam šest spotova u jednoj godini, to je stvarno ono. Ljudi koji su u mojoj ekipi i sa kojima sarađujem su mi stvarno dali gas na kakav ja nisam navikao. I kad god sam pokušao da pobegnem malo, oni su mi trgnuli povodac da me vrate", iskren je bio Filip za Mondo, a potom je zaključio da je bolje kad si u poslu, jer kad nisi mozak razmišlja o raznim stvarima, i o kojima treba, ali i o kojima ne treba.

Osvrnuo se i na njegov život u Kraljevu i porodični posao - Filipovi drže farmu svinja, a pevač im je uvek rado pomagao.

"Svi moji žive na selu, ali pored svojih poslova koje imaju i braća, mama i tata, oni imaju i taj, da kažeš, privatni biznis. Sve sam radio. Iako ne izgledam kao neko ko može da potegne, radio sam sve što uključuje rad na njivi, štali i sve ostalo", rekao je Mitrović i istakao da se ne stidi toga.

"Zašto bi se stideo bilo čega što radim i gde nisam ništa loše uradio", dodaje on.

Klanovi među kolegama

Filip se dotakao i podmetanja na estradi, sujete, menadžmenta i svih onih negativnih stvari koje nosi popularnost.

"Nisam osetio to na svojoj koži. Nisam iz razloga jer kako kaže narodna umotvorina 'dobar glas daleko se čuje', to je stvarno istina. Ne može te niko sputati ako ti dobro radiš svoj posao. I to je prosto tako. Ne može niko ići i reći on loše peva kad ja dobro pevam. Možeš ti spinovati koliko hoćeš, ali prosto kvalitet izađe na videlo, pre ili kasnije."

Terao sebe da ide na nastupe

"Nisam ja nikada hteo da prestanem da se bavim muzikom zbog muzike. Ostali faktori su u tom trenutku namestili moje loše mentalno stanje, zdravlje i prosto nisam se osećao dobro, nije mi prijalo ništa od svega toga. Prezasićenje, burn out potpuni", iskren je bio Filip i dodao šta je bio glavni okidač:

Ovako je nekad Filip Mitrović izgledao:

"Zbog posla, nastupa, ljudi, loših energija. Prosto nisam se osećao potpuno stabilnim i zdravim. I trebalo mi je malo da se ohladim i od medija i od snimanja i od pojavljivanja. kako bih ti rekao, nije mi se snimala muzika, nije mi se radilo ništa, nisam se osećao dovoljno spremnim. Radio sam koliko sam morao zbog egzistencije, a ne zato što sam ja uživao u tome. A mnogi, mnogi imaju taj problem. Sada će ljudi reći, 'pa nisi se ti sad ne znam ni ja koliko pojavljivao'. Da, ali nije mi prijalo ništa, prosto ja sam radio ono 3-4 nastupa nedeljno bukvalno se dešavalo da ujutru ono dok se budim dok ne otvorim oči dok se ne razbudim ja ne znam gde sam u kom gradu da li sam u Podgorici, Beču, Beogradu", ističe pevač.

O reketiranju i kriminalu

Filip se dotakao i kriminala na estradi i otkrio detalje o ljudima koji su ga reketirali.

"Imao sam situaciju, neću prozivati imenom i prezimenom osobu, jer nije javnosti poznata. Imao sam situaciju da su mi neki autori, čije su pesme vanvremenski hitovi, koje zna i baka i dete od četiri godine. Znači bukvalno svi znaju, a koji su me doslovno reketirali. Snimio sam se sa mladencima video kako pevam tu neku pesmu na svadbi, okačio na svoj Jutjub kanal i da kada je moj kanal počeo da pravi neke rezultate, javili su se ti autori, a to su snimci od 15 sekundi gde ja pevam refren i, znaš šta znači strajkovanje kanala? Lupe ti blokadu, da ako imaš, lupam sad, tri blokade, tvoj kanal se skida. Koji su namerno lupili blokadu, da bi tražili lovu, ti svakako skidaš klip, ali traže ti lovu. Ili će da ti ugase kanal. Veruj mi da najveći kriminal se dešava među autorima", iskren je bio Mitrović i dodao da nikada nije želeo da se kači na tuđa imena, spomenuvši slučaj kada je otpevao demo pesmu koju je posle toga uzela Tea Tairović, a mnogi su ga prozivali da je to uradio namerno, iako je istakao da se time nikada nije bavio.

"Ujeli su me, hvatali za zadnjicu"

Pevač se prisetio i neprijatnih iskustava za veselja, te dodao da su problematični pijani gosti, te dodao i najbizarniju situaciju.

"Nisam neko ko će ležati, valjati se. Mogu, ako ja to želim. možeš da me popneš na ramena ako ja to želim, i mnogo puta želim, ali postoji neka granica koja se pređe. Ne možeš biti u mojoj zoni toj intimnoj 30 centimetara ispred face unositi mi se, lizati me, ujedati me za uvo. Mislim dešavalo se svašta stvarno, ali ljudi znaju baš onako da budu nepristojni. Ujeli su me da, hvatali su me i za zadnjicu, gurali pare u pantalone i u gaće. Mora da te pitam, kako reaguješ na takvu situaciju kada pevaš neku pesmu. Nekad mi bude smešno, nekad mi bude simpatično, ali kada vidim da iza nečega stoji zla namera", dodaje Filip.

