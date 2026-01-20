Slušaj vest

Denser Đole Đogani pre braka sa Vesnom bio je oženjen pevačicom Slađom Delibašić, sa kojom je dobio dve ćerke, a o njihovom odnosu se i dan danas priča iako dugi niz godina nisu zajedno.

Jednom prilikom Đole Đogani izneo je detalje iz braka sa Slađom i tada je mnoge iznenadio.

- Kad smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštilj. Video sam unapred ceo život s njom, zamišljao unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje - rekao je Đole u dokumentarnom filmu.

- Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer ja nisam znao kako. Pogledala me je tada puna sebe i rekla: „Ti i treba da ideš kod psihijatra“. Jednom sam uspeo da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo - rekao je Đole koji je Slađu okrivio za razvod.

- Nisam ja bio taj zbog koga se desio razvod, nego ona. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta. Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam: "Ajde, lepo, da završimo sa svim tim" - ispričao je tada denser koji je srećan u braku sa Vesnom.

Vesna optužila Slađu da je varala Đoleta

- Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - ispričala je Vesna Đogani.

