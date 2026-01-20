Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić priznala je da se zbog veze sa oženjenim Markom Miloševićem osećala kao na stubu srama.

Ljubav Andreane i Marka nije potrajala, ali je ostao gorak ukus. Pevačica se danas tog perioda seća kao izuzetno teškog.

- Ljudi su pričali svašta i što jeste i što nije. Problem je bio i u tome što nam često i nije išlo najbolje, ljudi su to primećivali i onda nekada su pričali i pisali istinu, a nekad su i dodavali i menjali - priznala je Andreana, pa nastavila:

- Nisu nas štedeli ni novinari ni okolina, tada mi je baš bilo teško. Zbog nekih stvari tada nisam htela da govorim o tome, ne želim ni sada posle toliko vremena, ali da sam se osećala kao na stubu srama, jesam.

Bila sa oženjenim, njegova žena tražila zabranu prilaska

Podsetimo, o Andreaninoj vezi sa Markom Miloševićem brujala je javnost kada je njegova tadašnja žena izašla u javnost i rekla da je tražila da pevačica dobije zabranu prilaska njihovom detetu.

- Ne znam do kada ta žena misli da pljuje po meni i laže. Nikome ja ne branim da viđa dete! Tačno je da je Andreani zabranjen prilazak mom detetu, ali njemu ne. Tražila sam zabranu prilaska mom detetu, na šta imam pravo. On može da vidi dete kad on to poželi, ali on ne želi - umoran je, došao je sa puta i kada dođe da je vidi, on je vidi na 10 minuta, dok opere auto, na pumpi. Neće se ona oprati time što pljuje po meni, laže i zmišlja. Dovešće me u situaciju da ću uvući dete od 10 godina u ovo, koje će da posvedoči i kome je svega preko glave, da čita laži o sebi i svojoj majci. Ne mogu više da slušam te laži, skrenuću, u Lazi ću završiti od njih, od njenih laži, on meni ništa nije rekao, ali ona... Ne znam odakle joj pravo - pričala je Marina za Telegraf, a Andreana je nedavno rekla da nikada ne bi ponovo bila sa zauzetim muškarcem.

- Mislim da je to bio veliki rezultat mog nezadovoljstva. Ne da mislim nego sam sigurna da mi se takve stvari danas ne bi desile. Ne bih prošla pored oženjenog muškarca. Desilo se šta se desilo, uopšte nisam ponosna na to, nemam ni izvinjenja ni opravdanja niti ga tražim.

