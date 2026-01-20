Slušaj vest

Alka Vuica progovorila je o nagađanjima da joj je nekadašnji partner Goran Bregović posvetio pesmu "Pediculis Pubis". Kako je pevačica istakla u pitanju je šala.

Naime, Alka Vuica je progovorila o odnosu sa Goranom Bregović, te otkrila istinu o pesmi za koju se nagađalo da je posvetio baš njoj.

- To apsolutno nije tačno, ne znam odakle potiče ta priča. Znam da je pesmu napravio iz šale, a ne da ju je ikome posvetio. Uostalom, ja nikada nisam imala picajzle - izjavila je Vuica za portal 24sata.hr.

Ona je i dodala da joj Bregović posvetio pesmu.

- Jedne večeri me nazvao i rekao: "Napisao sam ti pesmu. Zove se 'Za Esmu'". Pitala sam ga: "A zašto nije 'Za Alku'?", a on mi je uz osmeh odgovorio: "E, ti bi sve!" - prisetila se Vuica i dodala da je neke od najemotivnijih pesama napisala tokom njihove veze.

- Kada smo se upoznali, rekao mi je: "Ti si prvi pisac bez naočara." Kako smo često bili razdvojeni, dopisivali smo se pesmama - on meni, ja njemu. Pesma "Gde Dunav ljubi nebo", koju izvodi Josipa Lisac, posvećena je upravo našoj vezi. Isto važi i za pesmu "Dotakni me usnama", koju peva Neno Belan - otkrila je Vuica.

"Važno je zadržati ljude koje si voleo"

Inače, pisalo se da je pesma o stidnim vašima bila posvećena Alki Vuici, koja je tada kao mlada novinarka lista Polet došla da intervjuiše Bregovića.

Goran joj je u šali rekao: "Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš". Alka je, prema pričama, bila uvređena i dugo nije razgovarala s njim, prenosi "Story.hr".

Inače, Alka Vuica otvoreno je govorila o tome da je bila u zajednici sa oženjenima, ali i da se odlično slaže sa bivšim ženama svog prvog muža sa kojim ima sina.

- Ljude koje sam volela nikad neću da prestanem da volim. Brega je moj dragi prijatelj, Bajaga mi je prijatelj. Nastojim da sa svima ostanem u dobrim odnosima, jako mi je to važno. Važno je zadržati ljude koje si voleo i koji su svedoci tvog vremena. Imam puno prijatelja iz mladosti i zapravo sam sa svim svojim ljubavima jako dobar prijatelj, osim sa fudbalerom. Ali to nije čudno, on je samo fudbaler (smeh) - rekla je Alka za Grand.

Kurir.rs/ 24sata.hr

