Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić, retko se pojavljuje u medijima, posebno otkako je odlučila da odustane od ulaska u "Elitu 9".

Aleksandra je otvoreno govorila o rijalitiju, životu i zaradi van njega, majčinstvu, ali i o tome zašto je odlučila da vodi mirniji život van granica Srbije.

Povukla se

- Nije to bila svesna odluka da se povučem, već su se samo prioriteti promenili i mir mi je postao važniji od svega. Kamere nekada umeju da fale, ali ne po svaku cenu, jer sam naučila da uživam u tišini i to mi baš prija - rekla je Aleksandra, a onda i otkrila da li trenutno živi u nekoj drugoj zemlji, kako se i pisalo u medijima.

- Iskrena da budem dosta toga se promenilo od kada se ne pojavljujem u javnosti, najviše toga iznutra jer sam postala smirenija, zrelija i fokusirana sam na prave vrednosti. U inostranstvu sam, ali veći deo vremena sam i u Beogradu, međutim stvarno često putujem i svuda me ima.

Bivša zadrugarka je progovorila i o odrastanju svoje ćerke Leone.

- Ona me je promenila iz korena, naučila me je strpljenju i bezuslovnoj ljubavi i tome da sve gledam jednostavnije i iskrenije. Svaki dan nešto novo od nje naučim. Nisam stroga majka, trudim se da sve sa ćerkicom rešavam razgovorom, desi se nekada da podviknem ako me ne sluša, ali prosto mislim da je mala i dalje i onda se trudim da joj objasnim kako sve funkcioniše i da je naučim pravim stvarima - iskrena je Aleksandra, a onda otkrila da tokom putovanja ćerka često bude i kod oca Filipa Cara, čime je i otkrila da su pronašli mirnu luku što se tiče deteta.

- Putovanja me pune energijom i pomažu mi da se resetujem i da sagledam stvari iz drugačije perspektive i zbog toga sam često na putovanjima. Što se tiče ćerke, nekada putujemo zajedno, a nekada sama odlazim kada je ona sa ocem. Trudim se da balansiram.

O ljubavnom životu

- Što se tiče ljubavi trenutno nemam mnogo vremena za istu, jer je moj život ispunjen obavezama i kada si majka prioriteti se jasno znaju. Danas mi je mnogo važnije da imam mir, nego po svaku cenu da budem u vezi. Nije lako pronaći pravog partnera nekoga ko razume moj tempo život, prošlost i odgovornost koju nosim. Ne zatvaram vrata ljubavi, ali je ne jurim, ako dođe prava osoba desiće se sve prirodno. Ne jurim ni za čim i smatram da će sve biti onako kako je Bog odredio - rekla je Aleksandra.

"Imam biznis"

Iako se pisalo da će postati učesnica ovogodišnje sezone "Elite 9", do toga nije došlo, te se Aleksandra osvrnula na period kada je bila u rijalitiju.

- Uf, što se tiče rijalitija kada se osvrnem mogu da kažem da se ne pronalazim u istom i ne vidim u takvoj verziji sebe, jer nisam više takva osoba. Taj period mi jeste doneo vidljivost, ali i lekcije koje su bile jako teške. Ne mogu reći da sam ponosna na sve što je tada bilo, ali ne bežim od toga. To iskustvo me je nateralo da sazrim brže nego što sam želela i da danas mnogo pažljivije biram gde, kako i sa kim se pojavljujem - iskrena je bila Nikolićeva, a onda se osvrnula na njene glavne prihode zarade.

- Imam biznis o kom ne bih pričala javno, jer to mi je više neka privatna stvar. Što se tiče zarade na TikToku nisam palila lajvove tamo već neko duže vreme, ali imam u planu da se u nekom narednom periodu ponovo uključim i na tu mrežu.

