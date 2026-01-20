Slušaj vest

Dragana Đorđević Marinković, sestra po ocu Bore Santane, progovorila je o njegovom krahu braka sa Milicom Kemez, iznevši tvrdnje da ga je voditeljka prevarila pred samo venčanje sa njegovim najboljim prijateljem.

- Trenutno Bora nije taj Bora, u prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu za Milicu, da je već pre braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja. To je 99 posto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom venčanju i u hotelu kad su pravili - rekla je njegova sestra, pa progovorila o svadbi:

"Papir za razvod mu je poslala na rođendan"

- To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, volela je porodicu, dočekala nas je lepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpela sedam godina, Bora bi se promenio, ako je kako ona kaže da je bio nasilan, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom za godinu dana, da joj je bilo toliko loše sa Borom ne bi trpela. Ona je imala lepih momenata sa Borom, prošli su pola sveta, svašta su stekli. Tata je imao veliko poverenje u nju i mnogo je voleo, kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htela da živi s njim nije trebalo da se venčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način - navela je Dragana.

- Ne. On je mnogo pogođen emotivno, teško će preboleti. Ona mu je bila pokretač svega, sve su zajedno stekli. Tata je u mnogo lošem zdravstvenom stanju, imao je osam moždanih udara kad se to desilo u roku od dve nedelje - navela je Borina sestra.

Bora otkrio da je Milica nakon razvoda našla novog dečka

Podsetimo, Bora je u razgovoru sa Asminom Durdžićem rekao da Milica ima novog dečka, a da se razočarao jer je u pitanju njegov prijatelj.

- Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i je smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vreme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Videćeš kad puste slike iz "Zadruge 3" kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je voleo. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu - govorio je Bora Santana.

On je nedavno otkrio i kako je izgledao njegov susret sa Milicom.

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

