Nakon diskvalifikacije iz rijaliti programa Elita 9, Miljana Kulić obnovila je komunikaciju sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, sa kojim je nedavno držala lajv na društvenoj mreži TikTok.

Mnogi su ovo protumačili kao znak pomirenja, a tim povodom se oglasila njena majka, Marija Kulić.

Marija Kulić o pomirenju Miljane i Zole

- To nije pomirenje, obično snimate mečeve sa osobama s kojima niste u dobrim odnosima. Obično se na Tiktoku ovi koji igraju mečeve, raspravljaju ili namerno ili nenamerno. Ljudi vole da gledaju svađe. Miljana sa Zolom ne ugovara svađu, jednostavno ne podnose se. Smatrala je da je to dobro za gledanost, jer oni koji ne vole njega, giftaće nju ili oni koji su protiv nje, giftaće njega. Meč na Tiktoku ne znače pomirenje, štaviše posle toga mi je rekla: " Mama, znaš da igram s njim meč, kao s nekim koga u životu nisam videla". Apsolutno joj je svejedno, htela je proveri koliku podršku ima kad igra s njim.

Kako Marija tvrdi, Miljana više nema emocije prema Zoli.

- Ne oseća apsolutno ništa, čak mi je i rekla da joj više nije ni lep. Rekla je da se više obraduje kada igra sa neki drugim. Prvo sam bila protiv toga, ali ona kaže da je dobro igrati meč s nekim koga ne podnosiš.

Ipak, čuli su se po njenom napuštanju Elite.

- Čuli su se kad je izašla, to je više nekako hladan odnos. Ne može da bude drugarski odnos, jer je on ljubomoran na nju. Oni su kao stari poznanici. Miljana nema ništa protiv njega ali on je bezobrazan, nezahvalan i provocira je. Pritom, tu su i različiti pogledi na svet. Ona je majka i ima dete, a on je slobodan i interesuju ga stvari koje interesuju mlade. To je veliki raskorak.

Iako je za nju Zola prošlost, Miljani se trenutno niko ne dopada.

- Miljani niko ne treba, momak se ne traži. Trenutno joj se niko ne dopada, ima s kim da uživa i da se provodi.

"Provocirali su me"

Na svom Tiktok profilu Miljana je za diskvalifikaciju okrivila Anđela Rankovića.

- Anđelu je cilj da pobedi, on se pobunio i postavo uslov da u Eliti ostane ili on ili ja, tako da sam ja diskvalifikovana. Osim toga, smeta im što sam realno komentarisala Asmina Durdžeća, onako kako ja vidim i kako je realno. Asmina smatram običnim smradom, nisam htela da se vodim pitanjima gledalaca i da ga hvalim - rekla je Kulićeva, pa opisala situaciju zbog koje je izbačena:

- Vratila sam se sa kontrole iz Niša i videla da mi nisu unesene stvari, parfemi, kozmetika, šminka, zbog toga sam bila nervozna... Provocirali su me, Uroš Stanić mi je nabio srednji prst u usta, ja sam se vratila i rekla mu: "Dođi". On je došao nakon čega sam ga ja počupala za pramen kose, a nakon toga se umešao i voditelj Milan Milošević - zaključila je Kulićeva.

