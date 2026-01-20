Slušaj vest

O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region - glavna su tema na društvenim mrežama i domaćim portalima, a večeras su u emisiji "Amidži šou" otvoreno govorili o svojoj ljubavi.

Mina Kostić upoznala je Kaspera preko društvenih mreža, a sada je priznala da li se živi kontakt razlikuje od onog virtuelnog.

- Nikada se nismo posvađali, ni telefonom ni sada kada je došao. Ne da se lepo slažemo... Nama je tako zabavno - počela je priču Mina, a nadovezao se Kasper:

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

- Sada smo se prvi put uživo videli, prethodno preko video poziva. Od maja smo u tom neposrednom kontaktu, stalnom kontaktu. Živimo jedan život putem video poziva. Ne postoji tema, nešto o čemu nismo pričali. Ona je videla sve moje faze, ja sve njene. Udarili smo dobre temelje pre susreta - rekao je on.

Na pitanje voditelja da li je odmah, tokom prvog susreta, pao poljubac, Mina je rekla:

- Ja sam odmah skočila njemu u zagrljaj, poljubila ga, naravno. Rekao mi je Bog da je to čovek mog života - priznala je ona, a potom dodala:

- Kada sam rekla to u jednoj emisiji, rekli su :"Ova lupa, u kimaksu je". Ljudi osuđuju, a ja sam svima sve oprostila. Znam šta sam sanjala, šta mi je Bog rekao i razgovaram sa Bogom uvek. Sanjala sam baš njega - iskrena je pevačica.

- Od svih žena iz celog sveta, baš Mina, tako bih to rekao. O tome nisam pričao, postoji samo jedan prijatelj koji je to znao, može nekada da i on to potvrdi. O pravim ljubavima se ne priča dok se ne ostvare - zaključio je Kasper.

"Nek puknu dušmani"

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Damir Dervišagić

Podsetimo, od prvog susreta sa Kasperom Mina govori koliko je srećna u ljubavi sa njim, dok loši komentari ne prestaju. Nedavno je otkrila da je ništa ne zanima i da veruje u emociju koja joj se desila prvi put u životu.

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time a ne mene, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - dodala je Mina.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: