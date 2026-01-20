Slušaj vest

Pevač Isak Šabanović povukao se na određeno vreme sa domaće javne scene nakon turbulentnog raskida emotivne veze s koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja ga je svojevremeno optužila za psihičko i fizičko nasilje.

Nakon medijske ilegale, Isak se vratio na scenu, a u emisiji "Amidži šou" progovorio je o razlogu povlačenja.

1/8 Vidi galeriju Isak Šabanović tokom takmičenja "Zvezde Granda" Foto: Ana Paunković, Printskrin/Prva

- Povukao sam se iz drugih razloga, zbog raskida nisam uopšte. Nije telo to nikako moglo da prihvati, pa me je stiglo ono sve iz takmičenja, kao ja neko i nešto i onda, rekoh sebi:"Hajde malo ti mozak da odmoriš" - rekao je Isak na Pinku, te priznao da mu nije bilo dobro.

- Neću da ti pričam ništa više, od doktora i ne znam ni ja koga sam prošao da mi se vrati malo osmeh na lice... Malo su i dete ono ubili u meni. Ali, sada mi je super, nova firma, novi menadžer, novi album - najavio je on s osmehom na licu.

Isak je prvi muškarac od kog sam doživela nasilje

Podsetimo, Aleksandra i Isak kratko su bili zajedno, a raskinuli su na buran način. Pevačica je svojevemeno, skoro pre godinu dana, otvoreno govorila o svemu kroz šta je prošla s njim.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

- On se lepo predstavlja samo medijski, ali nije iskren, jako je neisrken. Jedino što ću ti reći je da je nasilan. On je jedini muškarac od koga sam ja doživela nasilje. I psihičko i fizičko. Iz svoje nemoći je gledao da… Prošlo je mnogo vremena od toga, ne želim da se više o tome priča i piše. Ostavila sam to iza sebe. To je veliku traumu ostavilo na mene. Toliku da ja ne verujem muškarcima, da sam postala hladna da se ne upuštam u vezu dok nekoga dobro ne testiram. Ko ima strpljenja ima, ko nema, neka ide - rekla je ona, pa šokirala:

- Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti, a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram - zaključila je za "Hype".

