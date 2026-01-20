Slušaj vest

Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou".

Naime, njih dvoje gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se zu njega zaljubila i on je čovek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanemeo... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam rešio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

Bivši muž o vezi Mine i Kaspera

Igor Kostić i Mina Kostić imaju ćerku, a njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper i pevačica su dali prvi zajednički intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvrđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže Igor za "Blic".

