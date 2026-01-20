Slušaj vest

Mina se najpre pohvalila da su je članovi Manetove porodice sjajno prihvatili.

- Upoznala sam mu porodicu. Lepo su me prihvatili, doduše mamu i tatu nisam još, samo putem telefona - rekla je Mina, a potom se Kasper dotakao priča da je on prevarant.

- Ne znam zašto su ljudi došli do tog zaključka. Ja kažem,. vreme pokaže sve, sve maske brzo padaju. Svima opraštam, jer je hrišćčanski oprostiti, ljudi mogu da pogreše. Oni koji misle da ne greše neka ostanu pri tom stavu, mene to ne dotiče. Moja poruka od početka za sve je - ljubav.

Na pitanje gde će živeti, Kasper je otkrio:

- Moji su planovi da se vratim u Srbiju. Imam planove svakakve čime ću se ovde baviti, imam raznih opcija. Svi mi koji živimo tamo... Možda će me ljudi opet osuditi, ali osećamo snažnu vezanost za svoju zemlju. Kada nisi ovde, kada si tamo... Sve emisije tvoje ispratim preko Jutjuba, više tamo gledamo naše kanale nego njihove. Moji su planovi da se vratim ovde da živim, a ovaj međuhod - ići ću tamo, dolaziću ovde, dolaziće Mina sa Anastasijom.

- Dete je oduševljeno, imaju super komunikaciju. Upoznao je Igora pre neki dan - pohvalila se Mina, a potom je došlo do neprijatne situacije u studiju.

Naime, Ognjen Amidžić pitao je Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

- Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je - rekla je ona, dok je Kasper, ipak, priznao da je bio u braku.

- Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku pre Mine - rekao je Kasper.

Prosidba uživo

Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se zu njega zaljubila i on je čovek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanemeo... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam rešio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

