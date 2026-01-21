PRVI SNIMAK TAMARE MILUTINOVIĆ I MUŽA FUDBALERA NAKON PRIČA O RAZVODU Pevačica priznala da imaju krizu u braku: Evo gde su uhvaćeni zajendo (FOTO)
U domaćim medijima brujalo se o navodnom razvodu pevačice Tamare Milutinović od fudbalera Darka Jevtića. Tamara je demantovala da je došlo do kraha braka, međutim, priznala da postoje krize u njihovom odnosu.
Tamara Milutinović sada je sa suprugom bila na slavi svoje koleginice Katarine Grujić, gde je u jednom trenutku i zapevala. Njen suprug Darko bio je tik pored nje, a podržao ju je tako što je istu pesmu spontano pevušio za slavskim stolom.
Ovo je prvi snimak para nakon priča o razvodu, a čini se da su oni u odličnim odnosima.
Tamara o pričama da se razvodi
- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:
- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.
Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:
- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.
kurir.rs/blic