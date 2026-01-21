Slušaj vest

Ana Jovanović, supruga pevača Peđe Jovanović, trenutno boravi u Japanu, odakle se oglasila. Ona je podelila fotografiju iz hotelske sobe i napravila pometnju na mrežama.

Ana je pozirala pored prozora sa pogledom na čitav grad dok je na sebi je imala samo bademantil. U prvi plan su došli njeni silikoni, kao i vitke noge.

"Prelepa", "Blistaš", "Blago Peđi", "Au, kakav pogled", nizali su se komentari ispod objave.

Peđa se borio sa alkoholizmom

Peđa i Ana su imali turbulentan brak i čak tri puta su se razvodili i mirili. Pevač je isticao da je on kriv za probleme, a o borbi sa alkoholizmom je govorio.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju .Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol- govorio je on za "Blic" tada.

Svoju stranu priče, Ana je iznela na mrežama.

- Mi nikad nismo bili u svađi, ali nismo imali iste prioritete. I moralo je doći do rastanka. Nije poenta sačuvati porodicu i biti nesrećan. Pretpostavljam da je imao dovoljno vremena da razmisli tako sam u svom stanu, šta su prave vrednosti u životu, šta je najveće bogatstvo i za šta se vredi menjati i boriti. Za sebe, ali i za porodicu- poručila je ona.

kurir.rs/blic

