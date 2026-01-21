Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić pristala je da se uda za Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper, a potom je otkrila nepoznate detalje njihove veze, koja izaziva veliku pažnju domaće javnosti.

Mina je odgovarala na pitanja sa Instagrama, te otkrila šta bi uradila ukoliko njena ćerka Anastasija ne bi bila saglasna sa njenom vezom sa Kasperom.

- Moje dete tako nešto nikad ne bi reklo. Srećna je kada sam ja srećna, a super se slažu - rekla je ona.

Finansijski je pomaže

Mina se osvrnula i na glasine da joj Kasper finansijski pomaže.

- Moram da se pohvalim da sam ovu haljinu dobila od njega. Dobila sam sandale, nakit, telefon juče sam dobila nov... Sada i prsten. On je potrošio mnogo para. Da, podržava me i finansijski. Prvi put je neko stao iza mene kako treba. Umorila sam se se svih tih muškaraca, on je pravi vitez. Mogu na njega da se oslonim, ne finansijski, mene to ne zanima, ja radim - otkrila je ona.

Na pitanje da li joj smeta njegova medijska eksponiranost, pevačica je rekla:

- Ne, niti je on u tom fazonu. Da smo izazvali pažnju, jesmo, pa onda ta priča nas dvoje, on kao pojava... On je inteligentan, igra šah, skenira ljude, jako je pametan, razgovara na sve teme. Nek novinari pozovu neke psihologe, nek pričaju sa njim, pa će videti šta će se desiti.