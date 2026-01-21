Slušaj vest

Nakon što su se pevačica Goga Gačić i njen suprug pevač Marko Gačić oglasili zajedničkim saopštenjem u kom su obavestili javnost da su se razveli nakon osam godina, isplivale su nove tvrdnje o krahu braka. Navodno se Marko već uselio kod nove devojke, dok je Goga ostala da živi u kući njegovih roditelja.

– Marko se već neko vreme ne nalazi u porodičnom domu. Preselio se kod nove partnerke, dok je Goga sa decom ostala kod njegovih roditelja. Ona se maksimalno trudi da deca ne osete preveliki stres zbog razvoda, tvrdi izvor za domaće medije i dodaje da su Goga Gačić i Marko ostali u korektnim odnosima.

– Oni se čuju i dogovaraju oko obaveza vezanih za sina i ćerku. Tu nema svađa, bar kada su deca u pitanju, oboje su svesni da moraju da funkcionišu kao roditelji. Međutim, odnosi unutar šire porodice nisu tako harmonični. Marko sa svojim roditeljima trenutno nije u najboljim odnosima. Marko i roditelji su zahladili odnose, postoji dosta nerešenih stvari i tenzija. Uprkos svemu, oni su tu za decu i trude se da Gogi pomognu koliko mogu - zaključuje izvor i dodaje da Markova porodica ne prihvata to da je zbog druge devojke napustio suprugu i decu.

"Odluka je doneta zajednički i u miru"

Podsetimo, Goga Gačić i Marko Gačić su se oglasili zajedničkim saopštenjem.

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.