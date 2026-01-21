Ispovest Sandre Rešić, tvrdi da je radila i po 17 sati

Slušaj vest

Dok javnost bruji o romantičnoj veridbi Mine Kostić, njena koleginica Sandra Rešić iznela je šokantne tvrdnje iz prošlosti i optužila pevačicu za krađu bakšiša.

Dok estradna scena još uvek prepričava emotivan trenutak iz emisije "Amidži šou", kada je Mane Ćuruvija Kasper kleknuo i zaprosio Minu Kostić pred milionskim auditorijumom, senku na ovaj događaj bacile su neočekivane optužbe pevačice Sandre Rešić.

1/10 Vidi galeriju Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou" Foto: screenshot pink tv

Sve je počelo nakon što su Mina Kostić, njen verenik Kasper i Sandra zajedno gostovali u emisiji "Premijera – Vikend specijal". Iako je pred kamerama sve delovalo mirno, Sandra je ubrzo nakon gostovanja za "Svetski radio" otvorila dušu i progovorila o neprijatnom iskustvu sa Minom koje datira od pre osam godina.

"Bili smo presrećni kad dobijemo 100 evra, a ona je uzela sve"

Sandra se prisetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

– Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić – započela je Sandra, a zatim šokirala detaljima:

– Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla.

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Kolege je jurile po gradu

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

– Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače – objasnila je Rešićeva.