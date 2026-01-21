Slušaj vest

Muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" uveliko traje, drugi krug je u toku, pa tako polako isplivaju i ozbiljno dobri pevači, a jedan od onih koji je proteklog vikenda privukao najviše pažnje i pobrao sve pohvale publike i žirija, što se ne dešava tako često, je kandidat Zorice Brunclik, Dragana Mitrović iz Beča.

Posle izvođenja pesama, sem četiri glasa od Jelene Karleuše, Viki Miljković, Dragana Stojkovića Bosanca i Desingerice, ona je dobila i peti- od produkcije, odnosno Ognjena Amidžića što se gotovo nikada ne dešava.

"Ovo je jedan od najmoćnijih ženskih vokala u takmičenju", rekao je Ognjen na samom početku, da bi se potom JK nadovezala sa pohvalama.

"Jako sam te detaljno posmatrala. Prelepa si, stajling- boli glava. Frizura, šminka, sve- bomba, pogodak. Tvoja boja glasa je brutalna, zvuči kao neko ko je zvezda. Imaš specifičnu, masnu, skupu boju glasa. Prepoznala bih ga na radiju. Rođena si da budeš zvezda. Ali, moram i da te kritikujem. Ti si lenjivica, nisi vežbala. Ti si suvi, prirodni talenat i lepotica. Ti potcenjuješ svoj neverovatni talenat, i jedna si od najboljih pevačica u ovom takmičenju. Moraš samo više da vežbaš".

Zorica Brunclik Foto: TV Pink

I Dragomir Despić se složio sa Jelenom.

"Odličan vokal, sve je bilo super. Vokalno si ludilo, ali kretanje mi je bilo onako, žao mi je sto nisi mogla da se krećes zbog haljine".

Bosanac je imao samo reči hvale.

Foto: Boba Nikolić

"Ja sam uživao slušajući tebe jer sam imao utisak da pevaš sa svojim zadovoljstvom. Ljuljala si u tempu, ali to nije problem jer si sigurna u sebe i znaš da se vratiš na početak, gde i kako treba. Bravo".

A da je to veče bilo definitivno Draganino, potvrdila je i Viki na kraju.

"Dragana, bila si jako dobra. Ti si najbolji Zoricin kandidat, bar ono što sam videla i čula. Dobar ženski vokal. Komercijalna, lepa, imaš sve segmente. Bravo."

Dragana Mitrović Foto: Privatna arhiva

Svoje zadovoljstvo krajnjim ishodom, ali i komentarima na račun Dragane nije krila ni njena mentorka, Zorica Brunclik.

"Ognjen je rekao, i da nije on, ja bih- Dragana je jedan od najmoćnijih vokala koje imamo u ovoj sezoni", ponosno je istakla na kraju Zorica, posle čega su se ona i Dragana zagrlile, što je publika u studiju nagradila gromoglasnim aplauzom.