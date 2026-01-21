NASTAVILI TRADICIJU! KAĆA GRUJIĆ EKSIRALA PIĆE S KOLEGOM! Zavirite na slavu pevačice, pola estrade došlo, a evo zašto Marko Gobeljić nije bio tu
Pevačica Katarina Grujić proslavila je svoju devojačku slavu Svetog Jovana, a u goste je pozvala mnoge svoje kolege koje su se latile mikrofona. Ona je u velikom stilu obeležila oovaj veliki praznik.
Katarina Grujić potrudila se da sve bude potaman svakom gostu, a pored hrane i pića u izobilju, atmosfera je bila na zavidnom nivou.
Među gostima su se našli pevač Uroš Živković sa suprugom Jovanom, Tamara Milutinović sa suprugom Darkom Jevtićem, kao i Kaćina kuma Andreana Čekić.
Zanimljiv trenutak je bio kada su Katarina Grujić i Uroš Živković ukrstili ruke pa eksirali piće.
U jednom trenutku, dobra atmosfera dostigla je vrhunac kada se Tamara Milutinović latila mikrofona i zapevala svoj veliki hit "Cakum pakum", dok je njen suprug Darko s osmehom uživao u njenoj izvedbi.
Bilo je na slavlju i dueta, a najbolju atmosferu napravili su Uroš i Tamara.
Takođe, na ovoj slavi je nastao i prvi snimak Tamare i muža nakon priča o razvodu, što su oni svojim ponašanjem demantovali.
Zašto Marko Gobeljić nije bio na slavi?
Iako su mnogi komentarisali kako pevaju zvanice i kako je ovo jedva svečana slava, mnogi su primetili da nije prisutan Marko Gobeljić na snimcima koje su pevači objavili na Instagramu.
Katarinin suprug nije bio u mogućnosti da prisustvuje slavlju, budući da se trenutno nalazi na pripremama sa OFK Beogradom u Antaliji.
Inače, ranije tokom dana Katarina je objavila snimak kada je došao pop u njihov dom da osvešta slavski kolač, Ispred njega je tradicionalno stajalo žito i vino, a gorela je i slavska sveća.