Slušaj vest

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

Ne praća alimentaciju

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karlueša.

Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

 kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsINTERNET PAMTI, ALI TOŠIĆ JOŠ VIŠE: Ovo su tri Karleušine fotografije koje Duško čuva na svom profilu (FOTO)
Duško Tošić Jelena Karleuša
StarsEVO KO JE ZAPRAVO UTICAO NA BRAK KARLEUŠE I TOŠIĆA! Jelena prvi put javno progovorila - U našem slučaju upleo se jedan...
jelena karleuša duško tošić.jpg
Stars"OD TADA NISMO SPAVALI ZAJEDNO" Jelena otkrila koliko godina nije bila intimna sa Duškom - podatak je šokantan
dusko-tosic-jelena-karleusa.jpg
StarsDUŠKO TOŠIĆ ČESTO ODLAZI KOD OVE PEVAČICE! Vodi i ćerke sa sobom, ona sve javno priznala
jelena karleuša duško tošić.jpg