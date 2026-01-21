Slušaj vest

Zorica Erić proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" i već tada je javnost digla na noge svojom životnom pričom.

Sada je pevačica šokirala kada je napisala da njena svekrva "dve godine leži kao nasukani kit".

- Pre skoro dve godine svekrva je pala i slomila kuk. Skoro dve godine leži kao nasukani kit na krevetu, kmeči, jedva jadna ustaje, sve je boli, ali kad se vode abrovi, ništa ne fali. Ona toliko lepo, razgovetno i glasno priča da je čujem na spratu kuće i tona potpuno drugoj strani u odnosu na njen krevet. Pa kako ne polomi jezik nije mi jasno? - napisala je Zorica.

Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu. Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/grandonline

Pevačica godinama bila u kandžama droge

Podsetimo, Zorica je godinama bila u kandžama droge, o čemu je otvoreno govorila.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života – istakla je Zorica tada.

