Nakon što je Sandra Rešić optužila Minu Kostić da je pre 8 godina na jednom nastupu pokrala svoje kolege i uzela 500 evra od radnih pevača i otišla, oglasila se Mina Kostić za Kurir pa je dala svoj komentar na tvrdnje njene koleginice

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama. Ne izjavama svojih koleginica - poručila je Kostićeva za Kurir.

Sandra tvrdi: Ukrala mi je pare i bakšiš

Dok estradna scena još uvek prepričava emotivan trenutak iz emisije "Amidži šou", kada je Mane Ćuruvija Kasper kleknuo i zaprosio Minu Kostić pred milionskim auditorijumom, senku na ovaj događaj bacile su neočekivane optužbe pevačice Sandre Rešić.

Sandra se prisetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

– Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić – započela je Sandra, a zatim šokirala detaljima:

– Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla.

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

– Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače – objasnila je Rešićeva.