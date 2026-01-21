Slušaj vest

Aleksandra Radović ispričala je da ju je jednom prilikom nepoznati čovek na parkingu pomešao sa pevačicom Tinom Ivanović. Dok je pričala o tom događaju rekla je da ne zna kako se ona preziva i da ne poznaje njen rad, a zapravo joj je, kako se može videti na društvenim mrežama, nekada pevala prateće vokale.

Sada se oglasila Tina i uzvratila koleginici.

- Meni je to tako smešno, iskreno. Šta reći?! Ja ne volim da hvalim samu sebe, ali moram reći da ja volim da slušam pesme Aleksandre Radović. Kad god sam se našla sa svojim društvom, nikad nisam krila da volim nju kao pevačicu, da volim da je slušam - rekla je Tina za Pink.rs, a na pitanje da li Aleksandru, osim kao izvođača, ceni i kao čoveka, rekla je:

- E, pa sad... Nebitno. Ne bih o tome. Sve ono što je rekla, to govori o njoj, zaključite sami. Mi se lično nikada nismo upoznale, ali... Ja znam njeno prezime i ime. Mislim da se na onom snimku vidi sve šta je i kako je, to je foliranje na maks! Moram da pohvalim i pozdravim Gocu Tržan, ona je kraljica jedna - rekla je Tina.

Podsetimo, Aleksandra je u razgovoru s Gocom Tržan ispričala kako ju je gospodin pomešao sa folk pevačicom.

- Hoću da uđem na parking, čovek me gleda i kaže: "Gospođice Tina!" Ja, kao, koja Tina... - počela je Aleksandra Radović za Blic, dok je Goca Tržan pokušavala da pogodi o kojoj koleginici je reč.

- Kako, Tina, bre - uzviknula je Goca.

- Ima Tina, koleginica koja peva folk - objasnila je Radovićeva.

- "Bundu od nerca" - pokušala je da se seti Goca.

- Koleginica Tina, ne znam kako se preziva - nastavila je Aleksandra.

- Tina Ivanović, "Pokloni mi bundu od nerca", ona? - nastavila je Goca, vidno začuđena.

- Moguće da je Tina Ivanović. Crnu kosu ima, da. Kaže: "Gospođice Tina", ja kao: "Šta priča ovaj, koja Tina, ko si ti".

Podsetimo, Tina Ivanović se pre dve godine razvela od supruga Zvezdana.