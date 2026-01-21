Slušaj vest

Pevačica Sandra Rešić otkrila je da joj je koleginica Mina Kostićuzela 500 evra bakšiša, a istu priču je ranije ispričao i pevač Boris Stjepanović.

Nije poznato da li se radi o istom nastupu na kom je pokradena i Sandra Rešić ili je Boris nekom drugom prilikom ostao bez bakšiša.

- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.

Pevač je rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.

- Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša - tvrdio je Boris.

Podsetimo, Mina se oglasila za Kurir nakon što ju je optužila Sandra Rešić.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama, ne izjavama svojih koleginica - poručila je Mina.

Kurir/Informer

Ne propustiteStars"JA TU KOLEGINICU..." Mina Kostić brutalno odgovorila Sandri Rešić: Spomenula i njenog oca
Sandra Rešič Mina Kostić
Stars"MINA KOSTIĆ ME JE POKRALA, KOLEGE SU JE JURILE PO GRADU" Sandra Rešić iznela šok optužbe na račun pevačice: Strpala je pet glava i pobegla!
Ispovest Sandre Rešić, tvrdi da je radila i po 17 sati
StarsMINA KOSTIĆ PRIZNALA DA JOJ KASPER DAJE NOVAC: Nabrojala šta joj je sve kupio: Sandale, nakit, telefon...
Mina Kostić Kasper
StarsPAPARACO! ON NE ISPUŠTA CIGARU, A ONA GLADNA: Uhvatili smo Lepoticu i Zver kad su mislili da ih kamere ne snimaju: Mina i Kasper nerazdvojni (VIDEO)
Mina Kostić.jpg

Mina zapevala svoj veliki hit “Slavija” Izvor: MONDO