Pevačica Sandra Rešić otkrila je da joj je koleginica Mina Kostićuzela 500 evra bakšiša, a istu priču je ranije ispričao i pevač Boris Stjepanović.

Nije poznato da li se radi o istom nastupu na kom je pokradena i Sandra Rešić ili je Boris nekom drugom prilikom ostao bez bakšiša.

- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.

Pevač je rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.

- Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša - tvrdio je Boris.

Podsetimo, Mina se oglasila za Kurir nakon što ju je optužila Sandra Rešić.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama, ne izjavama svojih koleginica - poručila je Mina.

Kurir/Informer