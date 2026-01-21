PROCURIO INTIMNI SNIMAK ENE I PEJE! Usred noći se dohvatili na bazenu u hotelu, pa snimak završio na mrežama (VIDEO)
Ena Čolić i Jovan Pejić Peja jedan su od retkih parova čija ljubav cveta i nakon izlaska iz rijalitija. Da njihova ljubav nije bila samo karta za zasigurno mesto u finalu Elite, govori njihov odnos nakon finala.
Ena i Peja su nerazdvojni, a svaki slobodan trenutak koriste kako bi otišli na putovanje. Golupčići se trenutno nalaza na Tajlandu, a jedan snimak napravio je pravi haos na društvenim mrežama.
Zaljubljeni par imao je romantične trenutke u bezenu usred noći, a Ena je sve te kadrove zabeležila kamerom.
Čolićeva je mamila uzdahe u tanga bikiniju, a u jednom trenutku opkoračila je svog dragog koji ju je rado prihvatio za noge, a onda su pali sočni, vreli poljupci tokom noćnog kupanja.
Podsetimo, pre Tajlanda Ena i Peja bili su u Španiji tačnije u Madridu, a društvo im je pravio i sin Čolićeve.
Kurir.rs