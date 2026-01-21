Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja jedan su od retkih parova čija ljubav cveta i nakon izlaska iz rijalitija. Da njihova ljubav nije bila samo karta za zasigurno mesto u finalu Elite, govori njihov odnos nakon finala.

Ena i Peja su nerazdvojni, a svaki slobodan trenutak koriste kako bi otišli na putovanje. Golupčići se trenutno nalaza na Tajlandu, a jedan snimak napravio je pravi haos na društvenim mrežama.

Zaljubljeni par imao je romantične trenutke u bezenu usred noći, a Ena je sve te kadrove zabeležila kamerom.

Čolićeva je mamila uzdahe u tanga bikiniju, a u jednom trenutku opkoračila je svog dragog koji ju je rado prihvatio za noge, a onda su pali sočni, vreli poljupci tokom noćnog kupanja.

Podsetimo, pre Tajlanda Ena i Peja bili su u Španiji tačnije u Madridu, a društvo im je pravio i sin Čolićeve.

