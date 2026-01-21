Slušaj vest

Mina gotovo oduvek nosi titulu "džepne venere" pa i ako je pre nekoliko dana proslavila 50. rođendan, nikada niko nije mogao ni da predpostavi da pevačica ima toliko godina, jer je uvek izgledala mlađe, a samo jednom je otkrila koliko on ima godina.

- Osećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lepo me laže. On je 198 visok, ima 45 godina. To je sve istina - istakla je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

Kasper zaprosio Minu

Podsetimo, Mina Kostić je bila šest meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je sinoć uživo u emisiji pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno "da". Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila.