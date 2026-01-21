Slušaj vest

Direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, nedavno je saopštio da će veliki broj zaposlenih na njegovoj televiziji ostati bez posla.

Tim povodom oglasio se novinar i rijaliti zvezda Marko Đedović, koji je istakao da se za svoju poziciju uopšte ne brine.

- Meni je legla plata iako je želja rijaliti fanatika bila da dobijem otkaz. Čovek je vlasnik privatne kompanije i ima apsolutno pravo na reorganizaciju posla i svega toga ima i niko ne može da mu kaže nisi u pravu. Video sam da su mnogi uplašeni, ali taj strah je normalna stvar zbog gubitka posla i to je stvar koja će mnoge naterati da bolje rade svoj posao. Svuda postoje paraziti koji crpe svu snagu. Svakako da ima razloge, jer niko neće dobre radnike da otpusti, ko doprinosi boljitku firme ili ko donosi gledanost niko mu neće reći zdravo i doviđenja, ali svim tim parazitima da. Ne mislim da se odnosi na deo posla u kom ja imam udela, jer to je deo posla koji najbolje funkcioniše po mom skromnom mišljenju, jer vidite i da je rijaliti nikada zanimljiviji i niko ne bi rekao šta će se desiti. O svemu tome govore dokazi, a sad druge stvari gde klacka, ja podržavam Željka u svim njegovim odlukama - rekao je Marko, a onda se osvrnuo na one koji su dobili otkaze pa se vratili na "Pink" televiziji.

- Ko poznaje Željka zna da je on jako dobar i jako tolerantan, kod njega nema naglih odluka. Ume toliko da pusti da je ovo jedini mogući izlaz. Željko je jako korektan pa čak i prema ljudima koji nisu bili korektni prema njemu i mnogi ljudi su otišli od nas i vratili se bez ikakve reči i nastavili da rade, a bilo je jako ružnih stvari. Ovo je nešto pregorelo i to samo on zna, ali sve što je u interesu kompanije ja ću podržati - govorio je Đedović.

Uvek da svoj oštar sud o Elitarima

Inače, Marko je pored stana, govorio i o trudnoći Mine Vrbaški, o kojoj se naširoko raspreda, te je dao svoj sud.

- Meni deluje kao muvanje, ako ćeš najiskrenije. Izgleda kao neko ljubomorisanje, a s druge strane opet su tu Mina i Terza. Ne znam šta bih rekao kunem ti se životom. Nije isključeno to što mnogi pričaju da je Terza paravan jer ume Mina tako da skloni priču, ona je jako dugo u rijalitiju i zna kako ide to skretanje s teme tako da uopšte nije isključeno da je on paravan i da joj se zapravo Asmin sviđa - rekao je Marko iskreno za domaće medije.