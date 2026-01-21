Slušaj vest

Pevačica i finalistkinja "Pinkovih zvezda" Bojana Golubović bila je svedok nesvakidašnje scene u manastiru, kada je devojka zaposednuta nečastivim pala na pod, kada je sveštenik pomazao svetim uljem.

Bojana koja je privukla pažnju publike izvođenjem etno pesama u takmičenju "Pinkove zvezde", a posle u istom maniru nastavila i da snima svoje, za sebe kaže da je veliki vernik.

Pevačica kaže da nije moguće ne verovati u Boga, nakon onoga što je jednom videla i doživela u manastiru - isterivanju nečastivog.

- Otišla sam u jedan manastir gde sam videla zaposednutu devojku i jedna žena stoji iza te devojke. Glas, muški glas izlazi iz te devojke i govori: "I ti ćeš ići u pakao, kao što je otišao Hitler". Naježiš se, ne možeš da veruješ. I onda je sveštenik pomazuje svetim uljem i gde ona samo pada i postaje nemoćna ta osoba. Ne možeš kad to ne vidiš jednostavno, to nije gluma... To kad vidiš i kad takve stvari proživiš, ne možeš da ne veruješ u Boga - ispričala je Bojana Golubović u podkastu "Zmajcast", pa dodala:

- Bog je ljubav i Bog nas poziva da kažemo sve što nas muči, sve loše, sve što smo grešili i kaže: "Idi i ne čini više". Sve će da nam oprosti, samo mi trebamo da budemo dovoljno hrabri da priznamo. Jer taj osećaj posle ispovesti, meni je bilo takvo olakšanje.

Kurir.rs/Informer

