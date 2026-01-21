Slušaj vest

Pre više od 13 godina preminula je čuvena jugoslovenska umetnica Zlata Petković.

Svoju glumačku karijeru započela je još pre upisa na fakultet, debitovavši u filmu Milana Jelića „Bubašinter“. Već naredne, 1971. godine, sa samo 17 godina, ponela je titulu Mis Jugoslavije.

Zlata Petković Foto: Printscreen

Ipak, odlučila je da gluma ono čime će se baviti, te je Fakultet dramskih umetnosti upisala u klasi sa Bogdanom Diklićem, Ljiljanom Stjepanović, Snežanom Savić, Lazarom Ristovskim…

Ostvarila je niz uspešnih uloga, a mnogi je pamte kao Mariju u „Otpisanima“ i Lepu u „Grlom u jagode“.

Prerano je preminula 2012. godine, nakon moždanog udara. Zlata se dugo borila sa visokim krvnim pritiskom, a pored nje je do poslednjeg trenutka bio suprug Aleksandar Sanja Ilić.

1/7 Vidi galeriju Zlata Petković Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/youtube, Printscreen

„Za ljubav sa Zlatom krivac je jedna dečja priredba. Ljubav je trajala 30 godina. Otišla je kako je otišla… Nije moralo tako da desi… Nisam stigao ni da joj kažem koliko je volim. Pala je samo i otišla u bolnicu. Lekari su je držali u veštačkoj komi, ali joj nije bilo spasa“, kazao je Sanja svojevremeno.

Ljubav sa muzičarem i frontmenom grupe „Balkanika“ trajala je tri decenije, a kruna njihove ljubavi je sin Andrej.

„Nakon Zlatine smrti sam odlučio da nastavim dalje. I našeg sina Andreja je trebalo izvesti na pravi put. Moja podrška njemu je bila kontrolom, a ne guranjem uz vetar. Mislim da imam dva ožiljka na srcu. Nesrećnim slučajem izgubio sam Petra Jovičića Trtu, najboljeg prijatelja i pevača u zajedničkom bendu San, a mnogo godina kasnije i suprugu Zlatu Petković“, kazao je u jednom od poslednjih intervjua.

Podsetimo, Sanja Ilić je preminuo 2021. godine od posledica kovida-19.