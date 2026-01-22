Slušaj vest

Čuveni gazda Fetah, vlasnik kafane u Beču, odlučio je da otkrije nekoliko tajni iz prošlosti muzičkih zvezdi s kojima je sarađivao, a koje će izazvati pravi potres na estradi.

Foto: Printskrin Instagram

Gostujući u podkastu "Fajrontske priče", gazda Fetah se dotakao Indire Radić, za koju tvrdi da je bila u tajnoj vezi s kolegom Srećkom Šušićem, kao i da su njih dvoje imali s*ksualne odnose u njegovoj kafani.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Indira Radić je kod nas imala prvi nastup u "Romadi". Doveo je Srećko Šušić, onaj što peva "Ulica rađa grešnike". Došla je iz Zagreba, bila je medicinska sestra. Glava joj je bila ovolika, rundava i čupava. Živela je sa Srećkom, onim na štakama. Ja ih video da vode ljubav. Poslao sam strica da vidi za piće, gore se štekovalo sa strane, a ona na njemu. U čoveka jedna noga veća. Ja mu kažem, što nisi doneo, kaže on: "Ne mogu, j...u se oni!" Ja kažem: "Onu rutavu iz Zagreba..." Kaže moj stric: "Je l' može ona?" Ja kažem: "Ubi ga" - ispričao je Fetah.

Foto: Printscreen YouTube

Gazdi je sledeća na tapetu bila i Vesna Zmijanac, za koju tvrdi da mu je ostala dužna 250.000 šilinga.

Foto: Marko Karovic

- Vesna je živela gore kod mene na četvtom spratu. Ostala mi je dužna za kiriju 250.000 šilinga. Hiljadu sam je puta pijanu vodio i nosio. Živela je ovde, nema ko nije bio s njom. Samo onaj ko nije žurio na autobus. Majke mi moje. Tu je i ona rođena, odavde je otišla za Srbiju - šokirao je vlasnik kafane.

Foto: Petar Aleksić

Tvrdi da je i Mile Kitić prekršio svoje obećanje.

- Mile Kitić pravi kuću, trebaju mu pare za plac. Dobio je pare. Rekao je da će nas častiti. Rekao sam mu da dođe jednu noć i da otpeva. Vratio je pare, ali nikad nije došao da otpeva. Od tada ga više nikad nisam video - rekao je on.

Foto: Nemanja Nikolić

Fetah je lepe reči imao za Marinka Rokvića, koji mu je ostao u najlepšem sećanju.

- Jedini gospodin čovek koji mi je ostao u sećanju bio je Marinko Rokvić. Bio sam konobar, on mi izvadi 1.000 šilinga, a 300 šilinga je bila dnevnica. Bilo nas je trojica, a on kaže da podelimo. Naručio nam je i flašu viskija. To je tad bilo puno para - zaključio je Fetah.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa prozvanim pevačima za komentar, ali nam se nisu javljali na pozive.

Podsetimo, gazda Fetah je u podkastu otkrio i da je Gagi bend nedavno uzeo čak 100.000 evra bakšiša u njegovoj kafani.

Estrada Foto: Marko Karovic, Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube

- Sad smo imali, bio je Gagi bend, uzeli su 100.000 evra od dva čoveka - ispričao je on.

Kako je otkrio, u njegovoj kafani drži rekord po visini naplaćenog ceha, a u pitanju je vrtoglava cifra.

- Da, tačno je 35.000 evra, jedan je 27.000 evra. Došao je jedan moj drug i želeo da mu dođe pet žena u kafanu i da mu muzika svira - otkrio je gazda Fetah.

Kurir.rs

