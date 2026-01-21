Slušaj vest

Pevač Emir Habibović otputovao je u Medinu, a na ovo posebno putovanje poveo je i svog oca, za kog je izuzetno vezan.

Po dolasku u džamiju, Emir se odmah oglasio na društvenim mrežama i objavio emotivnu fotografiju sa ocem, koji je u kolicima. Uz prizor koji je dirnuo mnoge, pevač mu se javno obratio, ne krijući ponos, zahvalnost i duboke emocije, a poruka je izazvala brojne reakcije i reči podrške njegovih pratilaca.

Emir Habibović sa ocem u džamiji Foto: Preent Screen

- Nekada je on mene vodio kroz život! Eto život je takav, na svu sreću nas ima dosta sinova…pa sam za početak prvi da taj zadatak dovršim za svoje roditelje! Moj otac i ja u Medini - napisao je Emir.

Oženio 14 godina mlađu

Podsetimo, pevač Emir Habibović dobio je dve ćerke sa "Zvezdom Granda", Tamarom Selimović, koja je 14 godina mlađa od njega.

Iako se on ne eksponira često u javnosti, pevača su mediji sada zatekli na aerodromu gde je bio u društvu koleginice Jane Todorović, sa kojom je nastupao u inostranstvu.

Emir je sada za medije progovorio privatnom životu i tom prilikom se dotakao priča da su Tamarini roditelji banili njihovu vezu zbog razlike u godinama.

1/5 Vidi galeriju Par čeka prinovu Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Što se tiče razlike u godinama ja smatram da 14 godina nije neka razlika. Složiće se sa mnom većina ljudi da je tako. Nažalost, ja sam imao tu ružnu prošlost i ja se slažem sa njima donekle, ali vreme čini svoje, oni su videli ko sam i kakav sam. Vreme će tek i pokazati svoje, sada smo naravno u fenomenalnom odnosu. I moji i njeni su porodični ljudi, tako da je sve kako treba - rekao je pevač.

Ne zaboravlja Šabana

Jedan od onih pevača koji na pravi način čuvaju uspomenu na tragično preminulog pevača Šabana Šaulića je njegov kolega Emir Habibović

1/4 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Kurir/Nemanja Nikolić

- Za mene je vreme stalo otkako Šaban nije sa nama. Večno će da traje jer njegova muzika i glas su neprolazni. Za mene je velika čast što sam imao priliku da ga upoznam, radim, ali i da budem u njegovom društvu. Jedva čekam 25.april kada ćemo svi zajedno u "Dva jelena" da pevamo Šabanove hitove i uživamo u jednoj lepoj muzičkoj večeri u znak sećanja na legendu koju svi pamtimo samo po dobrom- rekao je Emir, koji je već godinama jedan od najtraženijih pevača u dijaspori. Do sada je objavio dva albuma, a veruje da će pravi bum napraviti sa trećim, koji će objaviti krajem meseca.

Kurir.rs