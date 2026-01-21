Slušaj vest

Za anksioznost se kaže da je stanje, a ne dijagnoza. Oni koji zaista pate od anksioznosti najbolje znaju koliko je teško živeti sa osećajem da ti je nešto, a da ti "nije ništa".

O svojoj borbi sa anksioznošću za Kurir je govorio pevač Nemanja Maksimović, a kako se izboriti Ana Rodića, savetnik za lični i profesionalni razvoj.

Pevač otvorio dušu - Godinama se borio sa ovoim mentalnim problemom: Nisam imao kome da se obratim Izvor: Kurir televizija

"Sve je počelo 2013. godine"

Maksimović kaže da bi svašta mogao da bude okidač anksioznih napada, ali kaže da pritisak i velika očekivanja dodaju stres:

- Sve više pevača ima ovaj problem. Mislim da više utiče na žene, kako vidim po komentarima kolega. Nikada nisam pričao o ovome javno, ali moji prijatelji su znali. Sve je počelo kada smo 2013. ili 2014. godine sam imao prijatelje kući, igrali smo igrice, i bila je navijačka atmosfera. Osetio sam nelagodnost u grudima, a onda i kako mi srce lupa jako. Izašao sam napolje da se smirim, a mislim da to pogoršava situaciju, treba sesti i smiriti se - kaže pevač.

"Nisam imao sa kim da se posavetujem"

Maksimović dodaje da u to vreme nije mogao da podeli problem ni sa prijateljima, jer se u to vreme nije stvorio razgovor o ovakvim problemima u društvu, pa je nailazio na nerazumevanje ili optužbe da je problem nestvaran.

- Bio sam u problemu jer nisam imao sa kim da se posavetujem i ko da me smiri. Nisam išao kod psihoterapeuta, davali su mi neke lekove koje nisam želeo da pijem, išao sam glavom kroz zid. Možda mi je to i prolongiralo anksioznost. Mnogo sam čitao o tome, o psihi i kako je lečiti, što mi je i pomoglo. Godinama sam istraživao - kaže Maksimović.

"Razmišljao sam da ostavim muziku zbog anksioznosti"

Maksimović kaže da ovi problemi nisu prošli, ali je naučio kako da kanališe ove probleme:

- Ja sam razmišljao i da ostavim muziku jer sam na pola nastupa morao da izađem i dobijem napad. Zvao sam onda ljude iz benda da me vode u bolnicu, a tamo mi bude dobro - kaže on.

Šta je anksioznost zapravo?

Rodić kaže da je najvažnije pričati o ovom problemu, pa je i potvrdila da je ovo stanje prisutnije kod žena zbog hormonskog statusa:

- Ne možemo biti potpuno sigurni u statistiku jer su žene otvorenije i više pričaju o ovome, a muškarci imaju kulturološki pritisak da moraju da budu jaki i da ne sme ništa da im fali. Kada ne znate šta vam se dešava to još više ukazuje na neku slabost. Jako je važno lečiti čoveka, a ne dijagnozu, zato mi koji radimo sa ljudima koji imaju anksioznost znamo da je to biosocijalni fenomen - kaže Rodić.

Foto: Kurir Televizija

Ona dodaje da je važno ne umanjivati tuđe probleme, ali i uložiti u edukaciju jer bi onda bolje razumeli šta se dešava i tačnije koristili termine.

Rodić je objasnila da anksioznost može dovesti do otežavanja svakodnevnih aktivnosti i obaveza, pa nije retko ni da je ljudi pomešaju sa strahom, iako su u pitanju različite emocije.

- Strah je emocija koja ima jasan objekat, na primer strah od ispita. Anksioznost je neodređen osećaj neprijatnosti i straha gde osoba ne zna tačno čega se plaši - kaže Rodić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs