Jelena Karleuša i Dara Bubamara slučajno su se srele u jednom šoping-centru u Dubaiju, gde trenutno uživaju na odmoru.

Foto: Kurir TV, Zoana Jevtić

Kako saznajemo od izvora s lica mesta, koji je prisustvovao iznenadnom susretu između nekadašnjih drugarica, njih dve su se zatekle na istom mestu u isto vreme, a situacija je na trenutak delovala prilično napeto.

Foto: Printskrin Instagram

- Dara je već nekoliko dana s dečkom u Dubaiju, gde odlazi kad god ima nekoliko dana odmora. Jelena je tamo stigla u utorak s porodicom, kako bi napunila baterije i kupila nove krpice koje su joj potrebne za promociju novih pesama u "Pinkovim zvezdama". Čim je stigla, ona je sa ćerkama otišla na plažu najluksuznijeg hotela u kome je odsela, a predveče je bilo rezervisano za posetu "Dubai molu" i obilazak radnji najprestižnijih modnih brendova. Do susreta između bivših drugarica je došlo sasvim slučajno. Jelena je pre Bubamare stigla u "kartije", gde je bukvalno opustošila radnju s nakitom svog omiljenog brenda. Inače, koliko voli "kartije", govori i to što joj se tako zove i novi singl (smeh). U međuvremenu je i Dara s dečkom htela da uđe u ovu radnju. Međutim, obezbeđenje joj je reklo da je trenutno unutra velika gužva i da je potrebno da sačeka nekoliko minuta, pa da će ih pustiti. Baš u tom trenutku, JK je krenula ka vratima da izađe iz butika - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

Foto: Printskrin Instagram

- Čim ju je Dara primetila, bukvalno se u trenutku skamenila. Naglas je prokomentarisala: "Je l' moguće ovo u p**** m*******?" Brzo je uhvatila dečka za ruku, okrenula se i ušla u prvu sledeću radnju. Koliko sam video, Jelena ju je baš u tom trenutku i primetila. Samo se nasmejala, njoj je to sve delovalo prilično zabavno. Da Dara nije pobegla, Karleuša bi joj se sigurno javila - završio je naš izvor.

Foto: Printskrin Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicama, ali nam nisu odgovorile na poruke.

Podsetimo, Jelena je nedavno prokomentarisala Darinu izjavu da su prestale da se druže jer joj JK zabranila da se druži s Cecom Ražnatović i da se ona u njihovom odnosu ponašala kao "bolesni muž".

1/4 Vidi galeriju JK i Dara Bubamara u Dubaiju Foto: Printskrin Instagram

- Ona je mene jako razočarala, ali ja nemam ništa loše o njoj da kažem. Nikad u životu, to je laž. Laže kao pas. Ne mogu ja da imam problem što se ona druži s Cecom, mogu samo da otkinem glavu (smeh). Ne može to tako. Sad ja malo navijam za Zvezdu, malo navijam za Partizan. Malo Jeca, malo Ceca, pa ne može. Nije da ne dam, ali onako lagano insinuiram da to ne može tako. Ako oni nastave po svom, samo blokiram. Ne napadam, ne vređam, ne ucenjujem, ne pretim. Što se mene tiče, želim joj svu sreću u "Zvezdama Granda". Svim kolegama u ovom surovom vremenu želim sreću. Ne znam što se ljuti kad joj kažu da je moja kopija. To treba da joj bude kompliment. Kad je reč o njoj, koliko se sećam, ona je duhovita i puna energije - rekla je JK za Kurir.

Kurir.rs

