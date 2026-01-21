Slušaj vest

Javnost već ceo dan bruji o navodima pevačice Sandre Rešić, koja je izjavila da je Mina Kostić tokom jednog nastupa navodno uzela bakšiš u iznosu od 500 evra.

Foto: Kurir Televizija

Rešićeva je istakla da je te večeri nastupala za honorar od 5.000 dinara, dok je Mina došla kao specijalni gost i, prema njenim rečima, odnela sav novac.

Kako Sandra tvrdi, Mina je pevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je, navodno, uzela bakšiš i napustila lokal.

Mediji su preneli izjavu Sandre Rešić, koja je potvrdila da je reč o istom događaju. Tom prilikom osvrnula se i na Mininu veridbu sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, za koju je, kako je rekla, naknadno saznala.

- Ista proslava je bila u pitanju. Videla sam da se verila. U trenutku kada sam davala intervju, neko mi je rekao da se verila, tako da želim joj stvarno svu sreću sa Kasperom - kazala je pevačica za Alo, a na pitanje da li smatra da je njihova ljubav prava, odgovorila je:

- To me toliko ne interesuje. Da li je stvara ljubav između to dvoje ljudi, stvarno me toliko zabole (smeh). Ako ona nađe sreću sa njim i on sa njom, ja ću biti još srećnija.

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Sandra tvrdi: Ukrala mi je pare i bakšiš

Podsetimo, dok estradna scena još uvek prepričava emotivan trenutak iz emisije "Amidži šou", kada je Mane Ćuruvija Kasper kleknuo i zaprosio Minu Kostić pred milionskim auditorijumom, senku na ovaj događaj bacile su neočekivane optužbe pevačice Sandre Rešić.

Sandra se prisetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

– Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić – započela je Sandra, a zatim šokirala detaljima:

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

– Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla.

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

– Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače – objasnila je Rešićeva.

Mina odgovorila Sandri

Nakon što je Sandra Rešić optužila Minu Kostić da je pre 8 godina na jednom nastupu pokrala svoje kolege i uzela 500 evra od radnih pevača i otišla, oglasila se Mina Kostić za Kurir pa je dala svoj komentar na tvrdnje njene koleginice

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama. Ne izjavama svojih koleginica - poručila je Kostićeva za Kurir.

Kurir.rs/Alo