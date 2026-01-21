Slušaj vest

Mane Ćuruvija Kasper sinoć je u emisiji "Amidži šou" uživo na Pinku verio pevačicu Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje, a potom je progovorio o bivšoj ljubavi.

"Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi"



Naime, pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu "Zadruge", "zavoleo preko ekrana", budući da se pisalo da ju je video u medijima, te počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

- Nemam poseban komentar, jer ne znam šta znači zavoleti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najlepše u životu i time ću završiti - rekao je Kasper.

Tražili su mu i savet kako da smuvaju poznatu ličnost preko društvenih mreža, te ih je zanimalo koja je bila prva poruka koju je poslao Mini na Instagramu.

- Ne postoji savet da nekoga smuvate, ja nikada nisam imao pristup da nekoga smuvam... Naš odnos se od početka gradio na temeljima prijateljstva i upoznavanja. Prva poruka? Čestitao sam joj nastup u emisiji kod Cece - otkrio je Kasper.

Oglasila se Dragana

Podsetimo, bivša zadrugarka nedavno se oglasila za domaće medije, te je ljubavnom paru poželela svu sreću.

- Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga sveta - rekla je Dragana.

"Kasper je slatkorečiv"

Sadašnji dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, bio je dve godine u vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Kako kaže dobro upućen izvor, Kasper ju je verio u Crnoj Gori, gde su bili na odmoru.

-⁠ ⁠Sve to je trajalo oko dve godine! Kasper ju je odmah pritiskao da imaju decu, veza je bila baš ozbiljna. Ona je upoznala i njegove, koji su divni ljudi, on je upoznao njene. Kasper je slatkorečiv, pa joj je često govorio i da je ona žena njegovog života, da ju je zamišljao i pre nego što ju je upoznao, da ih je sam Bog spojio. On joj je pisao pesme, romane od poruka...

Svaki put kada je dolazio u Srbiju, boravio je kod Dragane u stanu u Novom Sadu, ona sama tamo živi. Prsten joj je stavio kada su bili na moru u Crnoj Gori - rekao je izvor za Telegraf.

