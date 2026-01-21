Slušaj vest

Kaja Ostojić je zabrinula svoje pratioce na mrežama kada je objavila snimak svog lica koje je crveno sa "ožiljcima" duž celog obraza. Ona je zatim objasnila o čemu je reč i da će sve brzo proći.

Kaja Ostojić na tretmanu lica Foto: Preent Screen

Kaja Ostojić snimala se u prirodnom izdanju i to sa nepravilnostima na licu, a razlog mnogim ožiljcima je zapravo laserski tretman koji je radila.

Nakon ovog tretmana bi trebalo lice da bude zategnuto i sveže, a ovaj rezultat na Kajinom licu je drugi dan nakon tretmana.

Zamenila grad za prirodu

Podsetimo, Kaja Ostojić još pre dve godine je govorila o tome kako je kupila plac na Kosmaju, na kojem planira da napravi oazu mira - i to joj se ostvarilo.

Pevačica je sada živi daleko od gradske vreve, pa je tako život u stanu na 18 spratu zamenila kućom okruženom prirodom. Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 evra, a pevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego pre.

- Ja sam se već preselila i zamenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvek neki poslovi i obaveze - rekla je pevačica u razgovoru za domaće medije.

Imala pirsing na pupku

- Bila mi je želja da budem sva u pirsinzima, tetovažama i tako dalje, što su negde dalje, hvala Bogu, moji sprečili, ali nisu uspeli kada sam negde sa mojih 17 godina bila među pionirima pirsinga na pupku. Svi su se zgranuli kada su videli da imam pirsing, ali nije mi dobro zarastao i stalno je bio upaljen bez obzira na to što sam ga ja tretirala kao što se reklo. Naravno, sve to sam krila od roditelja i na kraju sam ga izvadila jer je otac saznao za to i na fin način me je ucenio da ga skinem. Pitao me je da li hoću muzički stub ili da se bavim sa tom ranom na stomaku i ja sam rekla dobro - rekla je u emisiji Kaja.