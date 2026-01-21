Slušaj vest

Dve velike zvezde, Senka Veletanlić i Beti Đorđević, preminule su jedna za drugom. Njihovi odlasci rastužili su mnoge ljubitelje zabavne muzike širom bivše Jugoslavije.

Mnoge je posebno rastužila činjenica da Beti Đorđević nije stigla nimalo da uživa u davno zasluženoj nacionalnoj penziji, koja joj je dodeljena samo nekoliko dana pre smrti. Sudbina je, nažalost, odredila drugačije.

1/6 Vidi galeriju Beti Đorđević Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Sahrana i komemoracija

Sada je poznato mesto sahrane Beti Đorđević.

Naime, vrsna umetnica počivaće u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Vreme sahrane još nije poznato.

Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević biće održana u ponedeljak 26. januara (13:00) u Lisabon baru u MTS dvorani.

Kurir.rs/SrbijaDanas

Beti Đorđević: "Nisam mogla da koketiram sa turbo folkom!":