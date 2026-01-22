Slušaj vest

Milan Stanković dugo je u medijskoj ilegali. Dok se fanovi nadaju njegovom estradnom povratku na velika vrata, on i dalje živi vrlo povučeno i ne daje čak ni nagoveštaj da će nastaviti sa svojom muzičkom karijerom.

Ekipa Kurira posetila je nedavno kraj u kom pevač živi. U pitanju je elitno, ali vrlo mirno naselje, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada.

Komšije o Milanu

Ispred zgrade u kojoj živi Stanković zatekli smo njegov skupoceni automobil, kojim, kako kažu njegovi susedi, ide čak i do prodavnice.

- Meni on uvek deluje umišljeno. Uvek ga vidim ili u kolima, ili kako izlazi iz njih, ili ulazi u njih. Taj čovek nikad ne šeta, nikud ne ide peške. Samo pogleda preko ramena s nekom tužnom ili ljutom facom i to je to. Baš je onako umišljen, ne volim takav tip ljudi. Ruku na srce, jeste on zvezda, svi ga znaju, popularan je, ali nije bogomdan pa da nas sve gleda sa visine. Nekad i samo prođe. Ništa o njemu ne znam, kao da ne živi ovde. Jednostavno, nije kao mi - rekao nam je jedan od komšija koji živi u Milanovoj blizini.

Drugi komšija kaže da Stankovića ne viđa često.

- Milana sam video možda dva puta, najviše tri, i to odavno, a poslednji put je bilo pre oko nedelju dana. Fin je, tih, povučen. Nikada mi se nije javio, ali deluje sasvim normalno, kao da nije javna ličnost - rekao nam je on, a kada smo mu preneli da je drugi komšija rekao da je pevač umišljen, on se nije s tim složio.

- Ne bih ga nazvao umišljenim, više je onako pomalo izgubljen. Ne poznajem ga lično, a nisam ni njegovih godina da bih se družio s njim, pa ne znam kakav je bio pre. Na televiziji mi je delovao dosta srećnije i razdraganije, dok sada ne izgleda tako. Nikada ne bih rekao da je tip koji bi se bavio pevanjem, javnim poslom, meni izgleda kao dete koje sedi kod kuće i igra igrice, kao moji unuci. Čuo sam da se okrenuo veri, da ide u manastire, ko zna, promeni se čovek, zasiti se svega. Ko zna kroz šta je sve prošao dok je pevao, nije to lako. Nikada ga nisam video s devojkom - rekao nam je jedan gospodin, koji, kako kaže, godinama živi u Milanovoj ulici.

Jedna mlađa devojka otkrila nam je da Stankovića zna odmalena, ali da ni ona nikada nije razvila komunikaciju s njim.

- Milan živi u mojoj zgradi. On je tu, ali ja često nisam u zemlji. Javimo se jedno drugome kad se sretnemo na ulazu, ali ne pijemo kafu. Mislim da se niko ovde ne druži s njim, bar koliko ja znam. Ovde sam odrasla i nikada nije bio problematičan komšija, da se iz njegovog stana čuje buka ili glasna muzika. Pre sam mu viđala i majku, ona je jedino dolazila da ja znam, a sada ne znam da li ga neko obilazi i ko jer sam se tek vratila u Srbiju - rekla nam je ona.

Podsetimo, Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

