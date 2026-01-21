Slušaj vest

Nakon nedavne izjave Maneta Ćuruvije Kaspera, u kojoj je govorio o svojim odnosima i privatnim temama, ekipa Kurira kontaktirala je Draganu Spasojević kako bi dobili njenu reakciju.

Dragana je istakla da se do sada nije oglašavala prvenstveno zbog svoje porodice, ali i zbog Kasperove, koju opisuje kao „jako divne ljude“.

„Sve što on bude rekao, neka to i ostane, nisam se oglašavala prvenstveno zbog moje porodice, pa onda zbog njegove, jer su to jako divni ljudi, upoznala sam ih “, rekla je Spasojević za Kurir.

"Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi"

Ovom izjavom Dragana je jasno stavila do znanja da poštuje privatnost obe strane i da ne želi da dodatno komentariše situaciju u javnosti.

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper sinoć je u emisiji "Amidži šou" uživo na Pinku verio pevačicu Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje, a potom je progovorio o bivšoj ljubavi.

Naime, pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu "Zadruge", "zavoleo preko ekrana", budući da se pisalo da ju je video u medijima, te počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

- Nemam poseban komentar, jer ne znam šta znači zavoleti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najlepše u životu i time ću završiti - rekao je Kasper.

Tražili su mu i savet kako da smuvaju poznatu ličnost preko društvenih mreža, te ih je zanimalo koja je bila prva poruka koju je poslao Mini na Instagramu.

- Ne postoji savet da nekoga smuvate, ja nikada nisam imao pristup da nekoga smuvam... Naš odnos se od početka gradio na temeljima prijateljstva i upoznavanja. Prva poruka? Čestitao sam joj nastup u emisiji kod Cece - otkrio je Kasper.