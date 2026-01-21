Slušaj vest

Domaća javnost ne prestaje da bruji o pevačici Mini Kostić i njenom emotivnom partneru Manetu Ćuruviji Kasperu, koji ju je sinoć verio pred milionskim auditorijumom uživo u emisiji, a sada je svoj sud o ovom ljubavnom paru dala pevačica Vesna Vukelić Vendi.

Vendi je nedavno podigla veliku prašinu iskrenim komentarima o Mini i Kasperu, a sada, nakon njihove veridbe, imala je još mnogo toga da kaže, detaljno se osvrnuvši na čitav slučaj.

Vendi udarila na Minu i Kaspera

- Kada sam pogledala ovu ljubavnu priču, imala sam osećaj kao da sam ušla na sajt "Kupujem-prodajem". Ne mislim na one što idu na motokultivatoru i govore:"Sekundarne sirovine, staro gvožđe", mada ima elemenata i za tu ulogu. Na javnoj sceni se odvija konfiskacija poznatih lica, ne i ličnosti, jer su lica ta samo kozmetika, kratkomislena, bez korena, kao lokvanj. za reč kontenplacija problema niti su čuli, niti mogu da dobace, još se i namršte kada se ta reč spomene, zato su i utrnuli kada se to spomene. Odvija se razbojništvo javnih lica, ne i ličnosti, to naglašavam uvek, imamo svež slučaj Asmina i Stanije, on ju je toliko usitnio da je došla do nivoa prašine, mada to sada nije tema, iako je ideologija slična - počela je Vendi.

- Pred nama se odvija iz celofana novi junak sa sajta "Kupujem-prodajem" i mislim da će ga uskoro puniti slamom i pokazivati na katedri, na više fakulteta, kroz koju godinu pod temom "Kako se najbrže pravi ime bez puno ulaganja". Znači, prsten, mobilni, haljina, puna kesa voća iz prodavnice, plus jedna kesa iz aviona i pravo u emisiju! Taj čovek koji je dojahao iz Amerike, nazvaću ga debelokožac, ne Kasper, jer je stvarno debelokožac, utrnuo je na blam. Taj debelokožac koji bez problema pegla takav blam, takav raskorak u itelefktualnom definicitu i suficitu, kao, s njegove strane, i još se pravi blesav, a iz aviona se vidi da su na dijementralno suprotnim temeljima, kulturološki, etički, mentalno, duhovno... Nemaju dodirnih tačaka. Ovaj čovek se ustvari zaljubio u to što je dijementralno suprotno od njega, stigao sa nafilovanom pričom, ne vidim u šta se zaljubio. Predstavlja se, za one koji umeju da vide, kao vampir koji ume i voli, želi da radi za Zavod za tranfuziju krvi. Ko ume da vidi, vidi vampira koji se javno obraća, oni su želeli da svoju vezu da afirmišu javno. On se predstavlja kao vampir koji želi da radi za Zavod, ili ljudožder sa specifičnim odnosom prema hrani, pa zato voli da radi u punom restoranu... Liči na vampira i ljudoždera. A mi treba da kažemo:"Jao, pa to je sladak vampir, on treba da radi u Zavodu".

Pozadina svega je afirmacija zbog daljih poslovnih kombinacija, on se usresređuje na to da želi profitabilnost, da je on u planovima... Jedino gde se zaj*bao je to što je igrao na najslabiju kartu i sebe obrukao, sebe devalvirao. Posle ovoga, nijedna zdravorazumska osoba, koja ima karakter, kulturološku, moralnu, etičku smernost i koren, neće pristati da bude sa ovakvim koji je samog sebe obesmislio. On misli da je nadmudrio, a ustvari se odbesmislio. Mislim da će biti odjavljen kada se to shvati, kao i ova mama Duda što se odjavila. Odjavila je, pa se sada ne zna ni gde je spomenik, nema zahvalnosti, a čuli smo sve najgore o njoj. Debelokošca je odao ukus, to što nema nikakve sisteme vrednosti, što ima želudac da sve proguta i vari u njemu. Iako sam pristalica one da ljubav svakog čeka, ovo nije ljubav, nego konfiskacija, sve popularnija konfiskacija javnih lica na sajtu "Kupujem-prodajem". Vidimo koje karike najlakše padaju, to su one kratkomislene.

Šta je jako važno, debelokošca je odao ukus čim pored njega može da sedi osoba koja sriče, koja čupa dlake nevidljive sa materijala, koja je puna tikova, mimike u nedostatku reči, koja ne zna da uđe u temu, ima banalizu u izgovaranju u bilo koje rečenice... On misli da je kupio afirmaciju, a ona je prodala sebe, misleći da je on neko uhlebljenje. U njegov želudac ne sumnjam, i gorila bi mu zavidela na želucu, ali on će brzo da ispuhne i u vidu lastinog repa i da se vrati tamo odakle je dojahao uz obrazloženje:"Imao sam puno posla u Americi, ali sam tu, vratiću se, pa ću vas obaveštavati", ali više nikada neće moći da dođe kao vampir koji se zaposlio u Zavodu za transfuziju krvi ili neki jadni, bedni, izmučeni ljudožder koji je došao da pripomogne u restoranu. Provaljeno sve. Ovo je demaskiranje situacije, ali to ne znači da nemaju pravo da nađu srodnu dušu... Ali, srodne duše nisu on. Srodna duša za minu jeste:"Moma voli mamu, mama voli Momu", to je srodna duša. Ja sam za to da se nađu srodne duše, glava nam je puna raznoraznih strani, ne može da dođe neki ljudožder i kaže:"Ja se zaposlih u Zavodu za transfuziju krvi, lepo mi je, znam da navijate za mene i da me ne vidite tako, nego kao dobrovoljnog davaoca", to je van svake pameti - rekla je Vendi.

Kasper finansijski pomaže Mini

Mina se osvrnula i na glasine da joj Kasper finansijski pomaže.

- Moram da se pohvalim da sam ovu haljinu dobila od njega. Dobila sam sandale, nakit, telefon juče sam dobila nov... Sada i prsten. On je potrošio mnogo para. Da, podržava me i finansijski. Prvi put je neko stao iza mene kako treba. Umorila sam se se svih tih muškaraca, on je pravi vitez. Mogu na njega da se oslonim, ne finansijski, mene to ne zanima, ja radim - otkrila je ona.

Na pitanje da li joj smeta njegova medijska eksponiranost, pevačica je rekla:

- Ne, niti je on u tom fazonu. Da smo izazvali pažnju, jesmo, pa onda ta priča nas dvoje, on kao pojava... On je inteligentan, igra šah, skenira ljude, jako je pametan, razgovara na sve teme. Nek novinari pozovu neke psihologe, nek pričaju sa njim, pa će videti šta će se desiti.

Podsetimo, Mina Kostić i Kasper, proveli su šest meseci u vezi na daljinu pre nego što su se konačno sreli uživo.

