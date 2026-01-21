Slušaj vest

Domaća javnost ne prestaje da bruji o pevačici Mini Kostić i njenom emotivnom partneru Manetu Ćuruviji Kasperu, koji ju je sinoć zaprosio pred milionskim auditorijumom, uživo u televizijskom programu. Njihova veridba izazvala je lavinu reakcija, a svoj sud o ovom ljubavnom paru iznela je i pevačica Vesna Vukelić Vendi, čiji su komentari podigli veliku prašinu.

Kasper odgovorio Vendi

Vendine oštre reči, u kojima je Kaspera nazvala „vampirom, ljudožderom i debelokošcem“, očigledno se nisu dopale novopečenim verenicima. Tim povodom stupili smo u kontakt sa parom kako bismo dobili njihov komentar.

Kasper je reagovao vidno iznervirano i bez zadrške.

- Ja ne znam ko je Vendi, nikada nisam čuo za nju. Je l’ to neka šatorska pevačica? Ja ne znam nijednu njenu pesmu – rekao je on za Kurir.

Na našu konstataciju da joj je najpoznatiji hit „Uljez mi se uvukao u cveće“, Kasper je kratko i ironično uzvratio:

- E, pa na sve to što je rekla imam samo jedno da kažem - uljez.

Za razliku od svog verenika, Mina Kostić nije želela da ulazi u polemiku.

- Ja nemam šta da kažem - kratko je poručila pevačica.

Kasper zaprosio Minu

Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou".

Naime, njih dvoje gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se zu njega zaljubila i on je čovek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanemeo... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam rešio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

