U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi prvi gostu danas su Marko Janjušević Janjuš i Jovana Cvijanović.

- Kakvi su ti utisci i da li su ti se vratile emocije? - pitao je Filip.

- Odreagovala sam burno, bila sam ljuta i povređena jer vučem što je bila takva situacija napolju. Što se tiče mojih emocija one su takve još od "Elite 7", tako je bilo i napolju i nije mi svejdno. Samo bih da se izvinim porodici jer su izvređani na najstrašniji način - govorila je Jovana.

- Janjuše, objasni nam da li je Jovana nabrijana na haos od jutros? - pročitao je Đukić pitanje koje je postavio Sale Luks.

- Ne znam ako jeste jako lepo, ako nije jako užasn ponašanje. Ne znam da li devojke imaju dva grama mozga. Razlog ne može da bude emocija sa bilo kakvo ponašanje ove vrste. Ja ne znam šta je sa ljudima i kakve emocije? Kad imaš emociju i kad završiš sa nekim prođe te. Ja samo kod devojaka i muškaraca u rijalitiju vidim da se zbog emocija dešava takvo ponašanje - pričao je on.

- Ja sam htela da spustim loptu, vređao si mi porodicu - rekla je Jovana.

Svađa se nastavljala

- Ti si meni pominjala dete. On je rekao da imam sina u Nemačkoj kojeg krijem, kako se zove mali? - pričao je Janjuš.

- Nisam to rekla, znam ja šta sam rekla - dodala je ona.

- Bezbeze sam vređao Vuka Karidžića jer je iz Tršiča i sad želim da se izvinim - nastavio je on.

- Da li sam te uhodila na žurki? Ja sam se presvukla, ti si došao i bio si vidno pijan. Ti si jeo, a ja sam sela prekoputa tebe i tako je sve počelo. Htela sam opet da ti pružim ruku - govorila je Jovana.

- Ja ne mogu da odgovorim kad ne žeim. Šta hoćeš od mene? Šta da sam jutros hteo da imamo odnos? Ti si meni stavila glavu na grudi i plakala - rekao je Janjuš.

- Ti si mene isponižavao i rekao da sam dolazila da k*raš kad nije imao ko - dodala je Jovana.

- Nisam ja puno puta sa njom imao s*ks, 20 puta smo se k*rali - rekao je on.

- Ti si za mene kanta od dva metra i 200 kilograma - nastavila je ona.

- Kako si sa kantom jutros htela da se k*raš? Mani me se, imaš svoj boravak ovde - dodao je Janjuš.

