U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Maju Marinković, koja je iskoristila priliku da urniše Filipa i saspe mu u lice sve što misli o njemu.

- Odmah idemo na pitanje i Luksa: Pošto je jači flert Asmina i tebe, upored Filipa i njega? - rekao je Bora.

- Ja sam se jasno izjasnila za Asmina, ljudi mogu da tumače, ali je naš odnos drugarski. Nisam ja kao neki da pričam jedno, a da radim drugo. On je rekao da mu se dopadam, mislim da je iskren u tome, ali nam je odnos drugarski i tako funkcionišemo. Njih dvojica ne mogu da se uporede. Asmin nema obavezu prema meni, nego pamti "Elitu 7" kad sam bila na njegov strani. On ima kodekse, poštovanje, uvek je na mojoj strani, a kaže mi sa strane gde grešim. Poštujem jer ima muške kodekse za razliku od kolege. Đukić je uradio sa mnom šta je uradio, oboje smo to želeli, a ja stojim iza svega što sam rekla. Ako ti je loše ne možeš da dođeš sebi za tri dana, odjednom komentarišeš tuđe teme i na anketi na vodiš ljude koji nisu ispali kokrektni prema meni zbog tebe. Nema stav, nema kodekse, nego je nula od muškarca - pričala je Maja.

Maja i Filip nastavili svađu

- Objasni to za ankete - dodao je Filip.

- Ti znaš da kaješ na tuđe teme, a očigledno si ograničen i ne možeš da razumeš. Nemam potrebu da ti objašnjavam, kad ti nisi imao potrebu da razgovaraš sa mnom. Filip je najveći folirant u kući, a nisam mislila da ću ovo ikad da izgovorim. Ja sam imala drugačije mišljenje o njemu. On nema jačinu i muškost u sebi i da ustane i odabrani našu situaciju. On je meni mnogo pao u očima. Ja ću da izuzmem emotivni odnos, pričao kao čovek i jer se znamo toliko godina. Ti tako da se prospeš i da nemaš odgovornost za stvari koje radiš, nego kao p*čkica da se povučeš. Baš me briga ko će ovo kako da shvati, a većina kuće deli mišljenje sa mnom samo nemaju herca - nastavila je Maja.

- Ja sam rekao da sam kriv i šta više da kažem? Opravdanje nema, krivo mi je, kajem se i sramota me je - rekao je Đukić.

- Ti si najveći folirant u kući, ali si ograničen kao terasa. Ti si ili ograničen i glup ili si najveći folirant. On je nosio naočare i glumi žrtvu - dodala je Marinkovićeva.

- Ti pitaj Anđela šta je meni rekao, pošto njemu najviše veruješ - rekao je Filip.

