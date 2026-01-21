Slušaj vest

Pre nekoliko dana Edita je uslikana kako užurbano negde odlazi svojim džipom, dok je ovog puta primećeno da joj automobil stoji parkiran ispred zgrade, pa je bilo jasno da je kod kuće.

Ubrzo je viđena kako, uprkos hladnoći i minusu, u debelom kaputu i trenerci izvodi u šetnju svoja dva psa. Delovala je opušteno, bez žurbe, laganim korakom prilazila je zgradi, nasmejana i sve vreme zagledana u telefon.

Nakon kraće šetnje dozvala je ljubimce i ušla u stan kako bi se zagrejala, ali se ubrzo ponovo vratila napolje. Tada se javila komšiji koji je takođe šetao psa, sa kojim je neko vreme ćaskala.

Kako navode prisutni, pevačici nije bilo naročito prijatno kada je primetila fotografe, ali kako ne bi došlo do dodatnog neprijatnog trenutka, oni su nastavili dalje, dok je Edita ostala u razgovoru sa komšijom. Ono što je, međutim, mnogima zapalo za oko jeste da se ni ovog puta njen partner Nenad nije pojavio.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović priznala šta je uradila Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović

Edita u drugom stanju

Podsetimo, Edita je nedavno potvrdila da je u drugom stanju.

– Da, trudna sam, samo još nije trenutak da se radujem dok ne saznam da je sve u redu sa bebom. Zbog toga ne bih ulazila u detalje. Nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome – izjavila je pevačica ranije.

Takođe je istakla da ne smatra da je papir presudan za srećan brak, već da je najvažnije slaganje i ljubav između partnera.

– Ljubav jeste zaslužna za to što sijam. Što se tiče udaje, ja sam malo „delulu“, jedan dan pričam jedno, drugi drugo. Ne zato što sam razočarana, već zato što smatram da ljubav može da postoji i bez braka – rekla je Edita.

Kako je dodala, sama pomisao na veliko venčanje za nju bi bila stresna, zbog brojnih obaveza i velike porodice, ali veruje da papir ima težinu u smislu obaveze među partnerima.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV