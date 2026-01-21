- Ja sam još uvek nekako skučen sa vremenom. Imam puno obaveza, mnogo nastupa, radim u studiju za sebe, radim nekad i za druge... Imamo porodični biznis, maltene tri firme u Prijedoru. Moja porodica vodi, ja im pomažem, moram biti prisutan - rekao je pevač jednom prilikom, pa dodao:

Brak sa Adisom

- Nisam od onih roditelja koji po svaku cenu želi da deca idu u pravcu koji ja želim. Međutim, i jedno i drugo su muzički nadareni. Moj sin Enis je baš nadaren kao muzičar, video sam to po njegovom pristupu klavijaturi. Kada je bio klinac, ja se posle dva - tri dana vratim s puta, on skine numeru perfektno, onako sam, a Lejla super peva. Nikada nisu pokazali želju da bi bili u tom svetu. Završili su fakultete, magistrirali u nekom drugom pravcu - sin je magistar informatike, ćerka magistar ekonomije u turizmu, hotelijerstvu, i to je njihov put, ja ih podržavam gde oni žele, gde ih srce vuče - rekao je Halid za "Premijeru - vikend specijal".