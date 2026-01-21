Slušaj vest

Pevačica Dragana Mirković podelila je fotografiju sa zimovanja u Austriji i pokazala kako uživa u rođendanu.

Dragana Mirković već nekoliko dana boravi u Austriji, odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu i sa pratiocima deli trenutke iz zimske bajke u kojoj uživa.

Dragana Mirković tokom zimske bajke
Dragana Mirković tokom zimske bajke Foto: Printscreen

Ugostila i Lepu Brenu

Pevačica, koja je u svom dvorcu nedavno ugostila Lepu Brenu, je upravo na planini proslavila i svoj 58. rođendan, a tom prilikom priređeno joj je i posebno iznenađenje.

Dragana je najpre pokazala kako uživa u zimskoj idili ispijajući kafu ispred hotela, okružena snegom i planinskim pejzažima. Ubrzo nakon toga, objavila je i fotografije sa terase hotela, gde je pozirala sa osmehom na licu, dok su se iza nje prostirale prelepe planine prekrivene snegom.

Dragana Mirković postaal baka  Foto: Goran Jovanović, Nemanja Nikolić

Posebnu pažnju privukao je ogroman buket crvenih ruža koji je držala u rukama, što je dodatno oduševilo njene fanove.

