ROĐENDANSKA MAGIJA: Dragana Mirković uživala u snežnoj bajci daleko od gradske gužve
Pevačica Dragana Mirković podelila je fotografiju sa zimovanja u Austriji i pokazala kako uživa u rođendanu.
Dragana Mirković već nekoliko dana boravi u Austriji, odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu i sa pratiocima deli trenutke iz zimske bajke u kojoj uživa.
Ugostila i Lepu Brenu
Pevačica, koja je u svom dvorcu nedavno ugostila Lepu Brenu, je upravo na planini proslavila i svoj 58. rođendan, a tom prilikom priređeno joj je i posebno iznenađenje.
Dragana je najpre pokazala kako uživa u zimskoj idili ispijajući kafu ispred hotela, okružena snegom i planinskim pejzažima. Ubrzo nakon toga, objavila je i fotografije sa terase hotela, gde je pozirala sa osmehom na licu, dok su se iza nje prostirale prelepe planine prekrivene snegom.
Posebnu pažnju privukao je ogroman buket crvenih ruža koji je držala u rukama, što je dodatno oduševilo njene fanove.
Pogledajte dodatni snimak: