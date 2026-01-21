Slušaj vest

Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn doživela je ozbiljnu nezgodu na skuteru, na putovanju u Dubaiju. Ona je zadobila prelom vilice, zbog čega, kako je pričala, nije mogla da jede, niti da govori.

Ona se hitno vratila u Beograd jer je morala da ode na operaciju.

- Na kraju je morala operacija. Budite uz mene pozitivnim mislima - napisala je Dijana Diline, pa podelila sliku sa muškarcem koji joj je u ovom teškom trenutku najviše pomogao:

- U ovakvim situacijama vidiš ko ti je pravi prijatelj. Našao mi najboljeg doktora, sve organizovao u dva dana, i na kraju uz mene do ulaska u operacionu salu. I uplašeniji od mene x 5. Hvala ti najbolja osobo.

Dijana se snimala: "Modrice svuda, vilicu polomila"

Inače, Dijana je podelila fotografije svojih povreda na Instagramu i apelovala na ljude da budu oprezni.

Kako je navela, zbog povreda ne može ni da jede, ni da priča.

- Gospođa stručnjak se polomila sa skutera u punoj brzini. Modrice svuda, vilicu polomila i ušivala bradu - poručila je ona i dodala:

- I sad ovako niti da jedem niti da pričam ne mogu. Pazite se, decu naročito. Nismo ni svesni šta sve može da se desi u sekundi - napisala je Dijana Dilajn nakon nezgode koja je govorila o tome zašto je napustila Srbiju.