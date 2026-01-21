Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša prijavila je svog bivšeg muža Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kom živi sa ćerkama.

Pevačica se trenutno nalazi u Dubaiju, ali je sa te lokacije kontaktirala našu policiju kako bi što pre reagovala.

Jelena Karleuša je kako nezvanično saznajemo prijavila da je Duško zamenio brave u tom stanu bez njenog znanja, te je zatražila pomoć.

Policija se već nalazi na licu mesta što je zabeležila ekipa Kurira.

Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karlueša.

