Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jelena Golubović nedavno je privukla pažnju domaćih medija, jer je otkrila da razmišlja o razvodu, nakon samo godinu dana braka.

Za krah braka, kako je je tada rekla, krivi roditelji njenog supruga koji su je na veliki praznik izbacili iz kuće.

Tim povodom se sada oglasila Jelenom, te otkrila da li je promenila mišljenje kada se radi o razvodu.

Jelena Golubović odustala od razvoda

1/7 Vidi galeriju Jelena Golubović nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Pri

- Godišnjica je protekla u video-pozivima, to je najoriginalnija godišnjica koju neko može da ima. Ko ne bi voleo da bude sa partnerom lice u lice? - bila je sarkastična Jelena, te je ispričala detalje:

- Bilo je nevreme i nije mogao da dođe zbog posla, pa sam mu ja na kraju rekla da pomeri dolazak. Sad mi je žao što sam to rekla, jer sam videla da je bio neraspoložen, kao i ja. Doći će za koji dan, eto. Bili smo na telefonu, on je gledao u moje nebo i ja u njegovo, pa smo na kraju poželeli, nadam se, istu želju. U isto vreme smo gledali u nebo, samo što fizički nismo bili zajedno.

Ništa od razvoda

Ipak, ljubav je jača od ponosa i sukoba, stoga Golubovićeva nema nameru da stavlja tačku na brak.

- Ljubav je nadvladala ovaj nesporazum, tako da odustala od razvoda. Ipak, ovo će mi ostati kao gorka uspomena. Kad vidim koliko je tu bilo suza i bola, malo je onih 1000 evra, tako da suprug bi mogao da se iskupi sa jedno 100.000 evra. - rekla je ona šaljivo.

Jelena je izgleda odustala i od Tiktok karijere.

- Ma kakva Tiktok karijera, stala sam s tim, kad su mi rekli da vi novinari i to pratite - priznala nam je kroz smeh.

"Maltretirali su me svi zajedno"

Podsetimo, Jelena je nedavno najstrašnije udarila na muževljevu porodicu.

- Maltretirali su me svi zajedno, on nikad nije seo da izađe iz sobe da popriča sa mojom mamom dok mene nema kući. Ja kad sam tamo pričam sa njegovom majkom, a ona mi krv popije. Njima niko ne dolazi u kuću takvi su to ljudi.

1/8 Vidi galeriju Rijaliti učesnica Jelena Golubović pojavila se večeras na finalu "Farme". Foto: Boba Nikolić

Kako je rekla, ona je nekoliko puta izgubila bebu, a onda su pokušali vantelesnom oplodnjom da dobiju dete.

- Sad će samo moći razvod da napreduje, meni ateista ne treba. Neću sa njim valjda decu. Svaki ovaj stres... kako misli da ja ovako uznemirena rodim dete. On meni je upropastio i Božić. Njegov otac je jako želeo da dobijemo dete,a njegova majka je rekla: "Ja sam 40 godina učiteljica, meni je dece preko glave" - rekla je ona.

kurir.rs/alo

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: