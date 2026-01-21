EKSKLUZIVNO! PRVA IZJAVA DUŠKA TOŠIĆA NAKON ŠTO GA JE KARLEUŠA PRIJAVILA ZA UPAD U STAN! Više nije mogao da ćuti, evo šta nam je rekao
Kako je Kurir prvi pisao, JelenaKarleuša se trenutno nalazi u Dubaiju, odakle je kontaktirala policiju Srbije kako bi prijavila svog bivšeg supruga Duška Tošića.
Kako smo dalje saznali, ona je navela da je Duško bez njenog znanja i bez dogovora zamenio brave na vratima stana, zbog čega je zatražila hitnu intervenciju nadležnih organa.
Duško se oglasio za Kurir
Želeli smo i drugu stranu priče, te smo kontaktirali Duška Tošića. Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.
– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.
Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.
Problemi i nakon razvoda
U kontekstu porodičnih problema, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos.
Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.
Pogledajte dodatni snimak: