Slušaj vest

Kako smo dalje saznali, ona je navela da je Duško bez njenog znanja i bez dogovora zamenio brave na vratima stana, zbog čega je zatražila hitnu intervenciju nadležnih organa.

Duško se oglasio za Kurir

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša prijavila Duška za upad u stan Foto: Damir Dervišagić, Damri Dervišagić

Želeli smo i drugu stranu priče, te smo kontaktirali Duška Tošića. Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Problemi i nakon razvoda

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

U kontekstu porodičnih problema, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos.

Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Pogledajte dodatni snimak: