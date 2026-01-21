Slušaj vest

Jelena Karleuša prijavila je bivšeg muža Duška Tošića. Kako smo prvi pisali, on je navodno "upao" u dom na Dedinju gde pevačica živi sa ćerkama.

Mediji su kontaktirali pevačicu kako bi proverili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju.

Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.

Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Duško kratak i jasan

Želeli smo i drugu stranu priče, te smo kontaktirali Duška Tošića. Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

