"UPAO JE TAMO" Karleuša se hitno oglasila nakon što je Duška prijavila policiji, haos na Dedinju se ne smiruje: Evo šta je sve rekla
Jelena Karleuša prijavila je bivšeg muža Duška Tošića. Kako smo prvi pisali, on je navodno "upao" u dom na Dedinju gde pevačica živi sa ćerkama.
Mediji su kontaktirali pevačicu kako bi proverili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju.
Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.
- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.
Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.
Duško kratak i jasan
Želeli smo i drugu stranu priče, te smo kontaktirali Duška Tošića. Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.
– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.
kurir / telegraf
